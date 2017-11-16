〈南部〉漁業界、郵輪協會 盼慰留王端仁

2017-11-16

憂興達港恐無人敢投資

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕高市海洋局長王端仁因慶富案下台，高雄漁業界昨天齊聲聲援並希望能慰留。漁業界指出，原本期待慶富進駐興達港，也能服務遠洋業者，如今因涉入詐貸案，恐造成無人敢投資，這座「蚊子港」還有發展的一天嗎？

高雄漁業界齊聚高雄區漁會，由高雄區漁會常務監事李吳敏美主持記者會，包括興達港區漁會總幹事郭展豪、林園區漁會總幹事劉瑞卿等人都出面聲援王端仁，漁業界高舉「聲援王端仁」標語牌。

高雄區漁會理事長謝龍隱正在日本進行台日漁業合作活動，特地發表聲明稿指出，政府本來就要協助廠商排除投資障礙，解決土地、水電、人才問題，「如果王端仁拜訪的是台積電，現在一路喊打、繪聲繪影的亂象還會出現嗎？」

李吳敏美肯定王端仁協助解決索馬利亞海盜挾持漁民事件，劉瑞卿更語帶哽咽細數王協助漁民、養殖業的經過，重振高雄漁業，連春節都沒回家過年，協助漁民處理霸王寒流帶來的寒害，王的下台令他不捨。

郭展豪則回憶雄三飛彈誤射翔利昇漁船事件，王積極協助罹難船長家屬，日前船長忌日還去探望家屬，令人感動。永安區漁會總幹事黃鶯說，永安土地持分情況很多，但王協助取得養殖登記證，解決領取補助困境。

漁業界龍頭最後齊聲高喊：「王局長加油！」希望市長陳菊能夠讓王繼續為高雄漁業界做事。

另外，高雄國際郵輪協會昨也發表聲明，強調王端仁上任以來，致力推廣高雄海洋產業，積極參與國際郵輪活動。為提高郵輪停靠高雄港數量，南北奔波拜訪多間郵輪業者，今年郵輪停靠高雄港的數量，較去年成長近三倍之多，對於他的去職，郵輪協會感到遺憾。因慶富案外案延燒，造成人才流失，也希望慶富詐貸案可以回歸問題核心，早日給國人一個交代。