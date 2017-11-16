〈北部〉橘子路跑鬧雙包 北水局：路權無偏袒

2017-11-16

〔記者廖雪茹／寶山報導〕已邁入第三屆的新竹縣寶二水庫環湖「橘子路跑」活動，今年因寶山鄉關懷鄉土文化促進會和寶山鄉農會，先後申請路權籌辦二○一八年路跑，且活動時間都在同一週末而鬧雙包。由於兩場路跑活動名稱和內容相似，參賽者都可獲贈橘子一箱，有不少農民「樂觀其成」，但也有農民直言都是選舉恩怨！

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，任何機關社團提出申請，該局都會依規審核路權，絕無偏袒情事。寶山鄉關懷鄉土文化促進會已核准二○一八年二月廿五日在先，但寶山鄉農會在尚未取得路權之前，卻上網公告路跑時間與地點，不尊重主管機關的權限，因此原則上將不再許可農會於明年二月廿四日的路權。

寶山鄉農會：會改地點或取消

寶山鄉農會發布新聞稿表示，寶山鄉關懷鄉土文化促進會由農會前總幹事李筱華的夫婿童寶章擔任理事長，三年多來協助農會辦理橘子路跑活動，但北水局卻不察，誤認該促進會就是代表農會，先將場地租借給該協會。農會退而求其次，提出明年二月廿四日申辦活動，並和協力廠商做整體規劃及完成簽約。

對於北水局擬不同意路權，寶山鄉農會總幹事陳信良表示，該會十月底提出申請，北水局依法沒有理由不租借場地，質疑北水局行政不中立，遭政治力介入。農會考量已有約六百名跑友報名，原則上會改換地點或是取消活動退費。

明年路跑 促進會：已獲核准

童寶章駁斥說，該協會主辦的橘子路跑活動，十月五日即行文北水局申請路權並已核准，公文及計畫書抬頭清楚為該促進會，北水局怎會誤認？農會遲至十一月初公布路跑活動，且故意選在前一天的二月廿四日申請路權。

童寶章說，協會透過管理中心與農會協調，表達希望合辦或取消二月廿八日雨天備案讓給農會，也建議農會提早或延後一週，免得報名者混淆， 但都被農會拒絕。

邱忠川說，因兩會的路跑活動僅相隔一天，對於照顧農民難有效益，且造成跑友混淆，因此局長和他曾三度拜訪農會溝通，希望提早或延後舉辦，但未被接受。

由於寶山鄉農會選舉向來戰況激烈，今年選舉由原農會推廣部主任陳信良挑戰爭取連任的總幹事李筱華，會員代表投票竟平手，經抽籤，最後陳信良在九席理事手中拿下五席，獲聘為新任總幹事。