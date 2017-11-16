〈北部〉編6千萬辦開竹300年 議員批放煙火

2017-11-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府為慶祝明年「開竹三百年」，編列六千萬元籌辦系列活動，市議員羅文熾質疑是煙火式的活動且因明年是選舉年才辦，要為政治人物造勢；市議員鄭宏輝也認為，錢應該花在刀口上，不應只辦一次性活動。

文化局：規劃一連串文化探索

新竹市文化局回應，規劃一連串文化展演及深根探索活動，希望喚起市民對這座古城的城市記憶，其中新竹故事館會以市定古蹟「新竹州警察局高等官舍」為基地，活動內容都會以文化深根探索做基礎，與選舉無關聯。

羅文熾質詢說，光是地景藝術展就花兩千萬元；找藝人唱歌、辦一場嘉年華活動也要兩千萬元，真正與新竹有關的文史活動，每項只編兩百萬元，這樣煙火式的活動對新竹歷史並未留下什麼，只因明年有選舉，要為政治人物造勢。

羅文熾並質疑「開竹三百年」這三百年如何算出來？有待商榷。竹塹歷史到底要從王世傑開墾計算，還是鄭用錫建竹塹城算起？ 若以王世傑開墾竹塹社為主，史載有以清康熙五十年、西元一七一一年開始，市府取西元一七一八年做開竹歷史起點，是否正確？

鄭宏輝：不應只辦一次性活動

市議員鄭宏輝認為，辦活動沒關係，但錢應該花在刀口上，並提出強有力的論述，不應只辦一次性活動，應有文化深根探尋活動，讓市民認識及了解家鄉歷史。

新竹市文化局表示，「開竹」是指竹塹埔的開墾，在學界及文獻上對王世傑首墾竹塹埔已有共識。文化局採用康熙五十七年、即西元一七一八年為開墾竹塹之始，是根據清朝新竹在地士紳陳朝龍總纂的《新竹縣採訪冊》水利篇中記載「康熙五十七年王世傑開墾竹塹埔」，因該書是第一本明載竹塹始墾年代的史書，且陳朝龍在清光緒年間擔任隆恩圳經理， 敘述必有所本。

此外，傑出台灣文獻研究獎得主張德南發表「王世傑開墾竹塹年代之商榷」文章，正式以王世傑康熙五十七年即西元一七一八年開墾竹塹埔為竹塹開墾之始，此說法已被多數文史學者認同。