〈北部〉市長化妝師 新聞處預算一讀被腰斬

2017-11-16

〔記者陳昀／桃園報導〕被稱為「市長化妝師」的市府新聞處，明年度預算為一億三二八二萬七千元，昨在市議會一讀審查時被大刪逾半、六七一○萬元，國民黨團認為新聞處對市長鄭文燦的個人宣傳過多，明年選舉年恐會變本加厲，主張將市府政策行銷、城市行銷等十筆宣傳預算刪除，民進黨團雖全力護航，表決時不敵國民黨團人數優勢敗陣，只好採取保留發言權策略，以求二讀時翻案。

新聞處於前縣長吳志揚任期的最後一年、二○一四年成立，當年度預算是一億○一五八萬七千元；新聞處長張惇涵說，前朝新聞處員額僅廿一人，目前已擴增到四十人，業務量也大增，二○一五年至今年，依序編列一億一七○八萬五千元、七七二九萬元、一億○八二四萬三千元，除了去年因總統大選被大砍預算，其實預算編列沒有成長太多，會盡力與議員溝通，爭取翻盤。

新聞處明年度預算較今年增加二四五八萬四千元，增加幅度達廿二．七一％，張惇涵解釋，光是農業博覽會的宣傳費用就占一千五百萬元，另有「三支箭方案」的桃園航空城、亞洲矽谷、前瞻基礎建設的宣傳，這些都對桃園市有正面宣傳作用，而新聞處今年度預算執行率也已達九十九％。

國民黨團昨來勢洶洶，黨團書記長徐玉樹針對新聞處最重要的市政行銷預算二八七○萬元，喊出直接砍半，最後大會決議刪二千萬元，城市行銷的一千四百萬元更被全數刪除。

國民黨議員詹江村表示，市府各局處都有刊物，新聞處不必額外再做沽名釣譽的宣傳，提議刪除市政刊物預算八百五十萬元，把錢用在實質建設。

明年選舉 藍憂成鄭文燦個人行銷

「鄭文燦的形象行銷太過頭，應該僅次於川普和習近平吧？」徐玉樹直說，明年是選舉年，這些經費恐怕只會淪為市長鄭文燦個人的包裝行銷費；張惇涵聞言立刻反駁說：「桃園誌也有介紹議員，你昨天不是還打電話來問我幫你拍照的攝影師是誰？」讓徐玉樹尷尬回說：「私事你幹嘛拿出來講？」

城市行銷、市政刊物預算全被刪

除了市政行銷、城市行銷、市政刊物預算被砍外，新聞處被刪除預算還有吉祥物八百萬元、廳舍翻修五百六十萬元、市政資訊中心策展四百二十萬元、地方媒體文宣二百五十萬元、新聞輿情分析一百五十萬元、配合首長出訪中國八十萬元，文宣設計則從三百萬刪為一百萬元。

國民黨團與無黨團結聯盟合作，已連續兩天在預算審查時大刀揮砍，張惇涵雖極力解釋、爭取保留，民進黨團也極力護航、加上綠黨市議員王浩宇相挺，表決時均不敵國民黨團與無盟的人數優勢，只能透過保留發言權延長戰線，期待二讀翻案。