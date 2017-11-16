〈中部〉提高回收量 環局明年編1億買廚餘桶

2017-11-16

分送全市95萬多家戶

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市目前尚未全面回收生廚餘，環保局除計畫明年公告生廚餘為應回收項目，並編列預算一億元購買廚餘回收桶，將分送全市九十五萬多家戶。市議員邱素貞、曾朝榮、翁美春、江肇國十五日提醒環保局，應周詳評估分送家戶廚餘回收桶的急迫性與必要性，避免政府的美意打折。

議員支持 要求加強宣導分類

邱素貞、翁美春、曾朝榮說，廚餘焚化耗費能源，但不少民眾習慣將生廚餘與熟廚餘全部丟進廚餘桶，甚至把廚餘當成垃圾，而廚餘混雜於一般垃圾中，不論採機械或人工分離都很困難，環保局應加強宣導分類。另外，環保局明年將購置廚餘回收桶送給家戶，應有周全辦法，避免有需求得民眾拿不到，無需求的民眾拿了回收桶卻另作他用。

江肇國表示，他支持生、熟廚餘分類回收，建議市府可以先從市場、百貨公司、餐廳等廚餘大戶著手，建立示範點，再逐步推行至社區、集合住宅和一般家戶。

環保局長白智榮指出，依照今年垃圾採樣結果，垃圾中廚餘約占廿一．八％，可見廚餘回收還有很多努力空間，因此市府積極活化外埔廚餘處理場轉型為外埔綠能生態園區，十月已動工，在明年八月試營運前，環保局將公告生廚餘為應回收項目，加強宣導民眾將廚餘分成生廚餘、熟廚餘妥善回收。

白智榮也說，為提高民眾廚餘分類回收意願，方便交付清潔隊收運，明年已編列預算一億元，將購買家戶用生廚餘回收桶，或同時可將生熟廚餘分類的複合性回收桶，分送各家戶，約九十五萬七千戶，每戶一個，並利用視覺強化及圖樣宣導功能，減少民眾分類疑惑。