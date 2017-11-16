〈中部〉鐵馬道不平 婦摔傷擬提國賠

2017-11-16

紅磚鋪面 不堪車輛輾壓

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市「嘉油鐵馬道」是民眾騎單車、散步的熱門去處，全線十四處路口大多為柏油鋪面，僅重慶三街與鐵馬道交叉口為紅磚鋪面，由於車輛長期輾壓造成不平整，六日傍晚一名曾姓婦人徒步行經時不慎跌倒，造成右手脫臼骨折，考慮訴請市府國賠；市議員李忠曆前天找市府交通觀光處官員會勘事發路口，交觀處決本週內將此處改鋪柏油路面，並全線檢修，另已派員到府慰問曾婦。

嘉市交觀處：將改鋪柏油

李忠曆說，鐵馬道部分路段紅磚下沈凹陷，可能絆倒民眾，木棧道碎石步道碎石減少，紅瓦厝沿線種植野薑花、荷花的生態景觀雜亂，市府應盡速改善，讓市民有舒適的休憩環境。

交觀處觀光發展科長林靖淳表示，當地鋪面本為紅磚道，所以沒有鋪設柏油，本週內改鋪柏油，鐵馬道部分紅磚沉陷問題，去年已將較嚴重的四十處改善完成，其餘陸續處理中；因近期降雨少，水位下降，致野薑花、荷花的外觀雜亂，隨著降雨水位上升後即可改善。

此外，交觀處交通工程科以四百二十萬元經費，在忠孝路、彌陀路、博愛路等路段，新建或改善共二十座新式候車亭，全數裝設動態資訊看板系統，提供公車族舒適候車場所。

交通工程科長賴義龍表示，原應上個月中旬完工啟用，因廠商認為有必要調整電箱設備，裨益日後檢修工作，而申請變更設計，目前全面停工，施工區域圍起來，一旁堆置建料，不知情民眾誤以為工程不做了，其實待變更設計程序完成即可復工，預計十二月中旬完工。