〈南部〉預防性修剪50樹 屏科大被諷砍樹奪冠

2017-11-15

去年綠色大學評比奪冠

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被譽為「國家公園大學」的國立屏東科技大學，在「二○一六世界綠色大學評比」中拿下全國之冠，學生會昨天卻拉出「預祝二○一七年世界砍樹大學成果競賽屏科奪冠」布條，諷刺學校任意修剪校樹，將整排路樹通通「砍頭」。屏科大回應，修剪校樹是為了預防危險，事前均經過森林系教授現勘。

屏科大學生會長招有倫說，學校上週末起在校內獸醫系館後方、動物醫院旁「修剪」樹木，高聳的桃花心木、黑板樹約五十棵，通通被砍頭，各縣市制定的「修剪」標準不同，但基本上修剪寬不超過一個手掌，才能防止因修剪造成的疫病，校內修剪樹枝切口卻超過人的腰圍，明顯修剪不當。

修剪變砍頭 學生說痛心

獸醫系黃姓學生表示，遭砍頭的兩排樹木原本是黃鸝鳥、白頭翁及綠繡眼等鳥類的棲地，以前只要抬頭就能看見豐富的生態，學校修剪樹木前沒有做好規劃，破壞了生態，修剪過程相當粗糙，現在變成光禿禿一片，他們感到痛心。

屏科大指出，這次修剪作業主要是考量用路人安全及建築環境安全，適度降低樹木高度，避免受風災影響倒下，由於樹木生長過於密集不利生長，學校也規劃搭配校園人行步道綠化工程，進行計畫性疏植。

校方稱預防性降低樹高

校方表示，過去綠樹成蔭的路樹常發生枯枝掉落砸中汽機車，甚至壓到電線及建築物，每逢落葉季節，大量落葉堵塞屋頂影響排水，造成病媒蚊孳生，修剪作業並非刻意「砍頭」，而是預防性降低樹木高度，防範未來颱風來襲時，樹木的折損及師生安全。

屏科大主秘葉桂君強調，校內樹木管理皆經樹木專長老師評估規劃，這次工程請森林系楊勝任教授實地勘查，修剪後的大葉桃花心木仍有七、八公尺高，雖短時間內無樹葉，但此樹種生長快速，很快就會形成樹冠鬱閉的樹型。