〈北部〉國民黨市長人選 鄭文燦估春節前推出

2017-11-15

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦挾高支持度尋求連任，昨天他在台北市接受電台專訪時仍答得保守，說只和自己賽跑、不願評論可能的對手，但他預估國民黨要到明年春節前後才會推出人選；國民黨桃園市黨部重要幕僚說，目前有多位人選，也不排除空降。

鄭文燦說，連任的基礎是政績，他是和自己賽跑，不太想評論對手，他認為，國民黨目前還在考慮桃園的提名策略，目前沒有候選人浮出檯面，可能要到明年春節前後才有結果。被問及是否能超越上次選舉的得票數？鄭文燦沒有明說，僅說任內在桃園耕耘很深，要讓所有選民感覺受到被照顧。

國民黨桃園市黨部重要幕僚表示，前立委楊麗環已表態參選，立委吳志揚、陳學聖、前中央黨部發言人蘇俊賓及市議員魯明哲也都是可能人選，黨部也不排除空降人選，主委楊敏盛曾拜會前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時、前衛生署長楊志良、立委蔣萬安等人參選桃園市長意願。

值得一提的是，魯明哲是一大黑馬，從黨部佈局可看出蛛絲馬跡，黨部除主委外設三位副主委，分別是魯明哲、市議會國民黨團書記長徐玉樹、黃國園黨部主委于北辰，魯明哲還兼黨部發言人，堪稱中生代代表。

被問到躋身「民進黨總統接班梯隊」，鄭文燦強調，自己會「做好、做滿、做連任」，但也留下伏筆，「連任後怎麼發展，現在說不定」，但他說，基於對市民的承諾，會讓桃園的重大建設全部定案，完成自己的責任。