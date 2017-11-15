〈中部〉全國服裝競技 台中家商雙冠王

2017-11-15

菜鳥選手摘金銀 技驚四座

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中家商今年首度在全國家事類學生技藝競賽包辦服裝製作及服裝設計雙冠王，「菜鳥」抽籤選手藍若芸與詹巧楓，雖賽前一個月才被抽中參賽，卻以黑馬之姿「穿金戴銀」，技驚四座。

台中家商包括邱詩勻、詹巧楓在服裝設計組廿餘名選手中勇奪金、銀牌，藍若云與張修芸則與服裝製作組卅餘名選手競爭後，摘下一金及第六名，兩組也各獲團體第一名，更是台中家商首度包辦兩項比賽雙冠王。

其中，在服裝製作組「穿金」的藍若云及在服裝設計組「戴銀」的詹巧楓，都是賽前一個月才被抽中「強迫」參賽的抽籤選手，兩人被抽中時，均是腦中一片空白，只能硬著頭皮上陣。

兩人起步晚，訓練量及練習時間均遠不及自暑假起、甚至更早就開始集訓的正選選手，家商流行服飾科指導教師劉素哲指出，因考題沒有範圍，只能儘量挑重點強化兩人的基本功及練習量，換取熟練度。

但兩人又有慢條斯理的共同特點，正選選手已練就一天製作或設計兩件衣服的功力，兩人卻還停留在一週僅能製作二到三件衣服的進度，直到賽前一週才勉強趕上速度。

大賽的比賽時間四小時，藍若云須製作出融合弧型剪裁連結腰帶的短裙，她在賽前根本沒練過弧型剪裁技巧，只能一再到示範成品前觀察，再想像縫製法，設法製作。

詹巧楓則須設計並製作出具年輕感且型態對稱、有口袋的洋裝，賽前她只練過不對稱洋裝，也臨場應變對稱技法，兩名「生手」最後勉強在限時內壓線完成作品。

沒想到兩名「慢工出細活」的抽籤學生，各摘金、銀牌，驚豔全場，更讓學校直呼挖到「璞玉」，驚喜奪牌的兩人說，簡直像作夢一樣，獲獎除可獲保送大學資格外，更重要的是看見自己的潛力。

另外，學生邱晶鈴與謝宜諮則在競賽教具製作組獲團體第三名。