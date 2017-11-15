〈中部〉太平污水下水道 新光首期明年中動工

2017-11-15

營建署補助八億

〔記者陳建志／太平報導〕太平區人口近十九萬，但至今污水下水道用戶接管率為「零」，因新光水資源中心明年就能完工，為提升太平接管密度，改善大里溪、旱溪水質，市府水利局將推動太平污水下水道系統興建，預計五年內讓全區接管率達十八％，其中新光第一期計畫，經立委何欣純爭取獲營建署補助，將斥資八億多興建，可讓七千多戶接管，昨天舉行說明會，希望民眾配合施工，提升生活品質。

立委何欣純昨天表示，太平是台中人口第四多的行政區，但目前收集家庭廢水的污水下水道用戶端接管率為「零」，為提升下水道接管率改善水質，向營建署爭取新光（東新光）污水下水道系統第一期工程共八．三五億補助，上月底正式獲核定，中央將補助八十八％，昨天邀請市府水利局進行簡報，多位里長都出席關心。

市府水利局韓乃斌副局長昨天表示，太平下水道系統依水流方向，分為福田、新光和太平水資源中心三大系統，其中福田系統（西新光）預計斥資六億興建，可接管四千四百戶，第一期工程目前正在施工，預計明年二月完工，強調從明年開始到一一一年，市府將投入廿一億，完成一萬一千多戶接管，讓全區用戶接管率達到十八％。

接管七千多戶

韓乃斌表示，因新光水資源中心明年四月就能完工，市府將分四期投入四十五億，陸續推動新光（東新光）污水下水道系統，預計將東新光、勤益科大附近、太平都市計劃區約二萬八千戶完成接管，其中第一期已獲內政部營建署核定，闢設範圍包含太平區新高、新城、新坪、新吉、宜昌、宜欣、宜佳七里，分支管網共七．三公里，戶數七○六○戶，預計明年中就能陸續動工，由於此次是進行用戶端接管，將會在用戶住家後方防火巷等地施工，施工前將在各里、各社區召開說明會。