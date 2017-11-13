〈北部〉企業家供房 贊助宜蘭自由車選手培訓

2017-11-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣自由車選手陳姿吟，在今年全國運動會摘下宜蘭縣首面自由車公路賽金牌，自行車訓練過程艱辛、訓練費用龐大；最近有善心企業家無償提供三星鄉一棟透天房舍，給宜蘭縣自由車運動協會作為非營利招待所，作為訓練基地，也開放入住贊助選手，為宜蘭培訓更多好手。

三星招待所 營收捐助選手

宜蘭縣自由車運動協會教練黃章桐表示，宜蘭縣自行車隊運作困難，這幾年還好有台北企業家給予選手幫助，宜蘭小將才能在各項賽事嶄露頭角，但金錢贊助不能穩定長久，經雙方討論，決定先建置硬體，該名企業家決定無償提供透天厝作為「招待所」，將營運收益用於選手。

三星這棟「招待所」樓高三層，一樓設置基本訓練設備，二、三樓開放民眾入住；服務對象除各縣市單車運動協會，也包括一般民眾，收益作為宜蘭縣自由車選手培訓、出國比賽經費。

「來住宿的同時也是在捐款！」黃章桐說，招待所屬非營利性質，營收用途受內政部監督，只能用在宜蘭自由車選手培訓，入住者付款時都會拿到捐款收據，讓民眾每一分錢都花在選手身上，這樣不僅給選手魚吃，還讓他們有釣竿，從自由車耗材、比賽基金、營養金等，都能自力更生。

三星招待所昨天啟用，「飛躍的羚羊」紀政、議長陳文昌、立委陳歐珀也出席，推崇這項「住宿又捐款」的贊助方式。黃章桐說，選手們正積極備戰明年自由車亞錦賽，盼能創下佳績拿到二○一八亞運門票。

  • 善心企業家將三星鄉一處農舍無償提供給宜蘭縣自由車運動協會使用。（記者張議晨攝）

    善心企業家將三星鄉一處農舍無償提供給宜蘭縣自由車運動協會使用。（記者張議晨攝）

  • 農舍營運收入將作為自由車選手培訓經費。（記者張議晨攝）

    農舍營運收入將作為自由車選手培訓經費。（記者張議晨攝）