〈北部〉企業家供房 贊助宜蘭自由車選手培訓

2017-11-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣自由車選手陳姿吟，在今年全國運動會摘下宜蘭縣首面自由車公路賽金牌，自行車訓練過程艱辛、訓練費用龐大；最近有善心企業家無償提供三星鄉一棟透天房舍，給宜蘭縣自由車運動協會作為非營利招待所，作為訓練基地，也開放入住贊助選手，為宜蘭培訓更多好手。

三星招待所 營收捐助選手

宜蘭縣自由車運動協會教練黃章桐表示，宜蘭縣自行車隊運作困難，這幾年還好有台北企業家給予選手幫助，宜蘭小將才能在各項賽事嶄露頭角，但金錢贊助不能穩定長久，經雙方討論，決定先建置硬體，該名企業家決定無償提供透天厝作為「招待所」，將營運收益用於選手。

三星這棟「招待所」樓高三層，一樓設置基本訓練設備，二、三樓開放民眾入住；服務對象除各縣市單車運動協會，也包括一般民眾，收益作為宜蘭縣自由車選手培訓、出國比賽經費。

「來住宿的同時也是在捐款！」黃章桐說，招待所屬非營利性質，營收用途受內政部監督，只能用在宜蘭自由車選手培訓，入住者付款時都會拿到捐款收據，讓民眾每一分錢都花在選手身上，這樣不僅給選手魚吃，還讓他們有釣竿，從自由車耗材、比賽基金、營養金等，都能自力更生。

三星招待所昨天啟用，「飛躍的羚羊」紀政、議長陳文昌、立委陳歐珀也出席，推崇這項「住宿又捐款」的贊助方式。黃章桐說，選手們正積極備戰明年自由車亞錦賽，盼能創下佳績拿到二○一八亞運門票。