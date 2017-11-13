〈中部〉進化路地下道填平 東區行車更順

2017-11-13

原機車地下道 7月中起封閉施工

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化後，都市縫合工程正如火如荼進行。其中，東區繼開通進德路、自由路及拆除復興陸橋後，進化路地下道也填平了。當地市議員何敏誠昨天說，短短幾步路奮鬥了數十年，所幸從此免除平交道所帶來的潛在威脅。

交通局長王義川說，進化路以前只是提供機車通行的地下道，且是單行道，需要彎繞才能到鐵路另一側，是當地民眾經常使用的機車便道，外地汽機車以往受鐵路阻隔，往南須經建成路地下道才能到達東區，造成建成路交通擁擠及汽機車爭道，影響行車安全。

交通部鐵路改建工程局自七月十五日起封閉進化路機車地下道施工，經過八十多天努力已開放通車，雙向二車道可供汽機車通行，汽機車往來可直行進化路通過鐵路下方，不用再改走建成路地下道，預期車輛分流後，可增進行車效率、增加行車安全。

後續打通建成路 民代欣慰「地面縫合」

王義川也提到，前往太平南邊的民眾除利用自由路外，也可行駛進化路接到旱溪街；進化路填平完工後，鐵工局接續規劃打通建成路地下道兩側機車道，讓汽機車分隔行駛提升安全，交通局也將與鐵工局觀察區域交通狀況，進行滾動式檢討，作最適當的調整。

何敏誠說，經過長年追蹤、督促，日前議會質詢再度關切下，東區鄉親常進出的進化路、旱溪街平交道終於打通。該平交道是東區鄉親共同的記憶，但平交道的危險性，也造成許多民眾傷亡。

何敏誠強調，鐵路高架化與地面縫合一直是他從政的努力目標，這次工程可說是短短幾步路卻奮鬥數十年的成果，從此不再有過平交道的危險，也不須彎道繞路徒增困擾，進化路、泉源街、旱溪街暢通，東區兩側相連無阻，地方發展將更順暢。