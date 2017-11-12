〈南部〉紫斑蝶大軍來了 茂林山谷飛舞

2017-11-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「紫蝶幽谷雙年賞蝶季」開跑！高雄市茂林區的山谷，每到冬天就會有數以萬計的紫斑蝶南下越冬棲息。為了迎接紫斑蝶回娘家，茂林國家風景區管理處特別在整個茂林山區種植上千株的高士佛澤蘭，讓紫斑蝶回娘家有蜜源植物可享用。

賞蝶季開跑 闖關集章換獎品

茂管處指出，今年與茂林環境教育中心結合，舉辦「紫蝶迎客．齊步健走」闖關活動，邀請民眾陪伴紫斑蝶散步在多彩多姿的茂林，也特別規劃賞蝶步道、3D視聽館、芭特芙萊餐廳、茂林生態公園四個闖關活動，藉由闖關活動讓民眾更了解紫斑蝶相關知識，還能集章兌換限量獎品。

護蝶市集 展售原民藝品、餐點

其中，茂林魯凱護蝶市集，邀請當地部落的特色工藝師及當地商家芭特芙萊餐廳擺攤，市集當中除了展售原住民手工藝品、原住民風味餐點、原住民傳統童玩之外，也能聆聽美妙的原住民歌聲、體驗原住民手工藝品ＤＩＹ、參加互動小遊戲，用紫蝶彈珠台讓大小朋友更認識紫斑蝶。

假日旗山轉運站有接駁車

昨起至明年三月，茂管處推出「紫蝶幽谷雙年賞蝶季」系列活動，假日有接駁車從旗山轉運站至茂林至多納服務遊客，還有預測紫蝶入谷及北飛日期送i Pad活動，為期十四場的茂林魯凱護蝶市集。

十八日將舉辦賞蝶野餐音樂會、賞蝶愛相伴、北飛接力閉幕等多項賞蝶輕旅行套裝遊程，今年預估將可吸引更多的紫斑蝶回娘家，飛舞群聚山巒之中。