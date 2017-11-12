〈中部〉彰市納骨塔開放登記 民眾趕清晨卡位

2017-11-12

第二納骨塔第一期後續工程竣工

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市第二納骨塔二、三樓的第一期後續擴充工程竣工，昨開放登記，與去年啟用的第二納骨塔第一期一塔位樓最大不同點，新增VIP包廂特區和西洋式宗教專區；搶得「頭香」的林姓民眾，天未破曉，清晨五點多就到場等候，八點開放登記，他選到最適合自己親人的塔位；也有基督徒教友一起來幫親人選位，將擇日從第一納骨塔懷遠堂的舊家喬遷新家。

昨天登記首日，未出現去年徹夜排隊搶登記的景象，不過，八點一開放登記，就有民眾陸續到場，不乏全家總動員，還有民眾請堪輿師到場挑選，堪輿師林文旭說，第一期後續塔位在二、三樓，通風好、光線亮、風水好，一般塔位的最低價格二萬五○○○元就有，相較坊間動輒要七、八萬元起跳，頗具市場競爭性。

現場只讓民眾登記，要等取得使用執照繳費，才算完成購買程序，在場等了兩個多小時、搶得「頭香」的林姓民眾，選好塔位登記後人即離開，彰化市立殯儀館人員說，林姓民眾為親人登記到一般塔位。

基督徒王太太說，第一納骨塔懷遠堂，塔位不分宗教，全部擠在一塊，新完成的第二納骨塔第一期後續塔位，規劃西洋式宗教專區，專區設置牧師祈禱追思講台，如果塔位可再加掛十字架會更理想。

八十八歲公務員退休的林煥清，苦等一年多，就是要等一期後續塔位的位子，昨天，他和孩子們從斗六市而來，為阿公、阿嬤還有爸爸媽媽，以及家族親人，共挑選五個塔位，他說，第二納骨塔建築新穎、環境清靜，祖先共放一處，方便後代子孫慎終追遠。

邱建富強調建材高級且收費合理

彰化市長邱建富說，第二納骨塔一期後續塔位，用最高品質規劃，材料用最高級的木板，以確保長期經營，更重要的是塔位收費合理，一般塔位每個二萬五○○○元到四萬二○○○元，包廂高級特區十九萬元到廿萬元，非包廂高級區十六萬元到十八萬元，第一納骨塔懷遠堂同時提供低收入戶、弱勢戶免費塔位。

地上五樓的第二納骨塔興建工程，第一期後續擴充工程，包括二樓六一四一個、三樓四二○四個，加上提早於一期施作完成八四八個，總共一萬一一九三個塔位。