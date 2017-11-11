〈南部〉運河遊船 年底前重新啟航

2017-11-11

〔記者劉婉君／台南報導〕民國三○至五○年代，台南運河曾有俗稱「碰碰船」的交通船航行其上，從河面上欣賞沿岸風光，是許多老一輩台南人難忘的回憶。而這樣的場景，年輕一輩也將有機會體驗，運河遊船預計年底前重新啟航，遊程約一小時。

每天有兩班次 每人收費五百元

業者表示，由於船隻必須配合潮汐出航，未來正式營運後，預計航程將從安億橋到中國城往返，全長約八．九公里，將經過臨安橋，每人收費五百元；若當日的潮汐條件許可，也會視現場狀況延長航程。至於每週航班將於前一週公告，每天約有兩班次。

共十二座橋 廠商打造特殊平底船

台南運河共有十二座橋，其中俗稱「烏橋」的新南橋及臨安橋高度最低，為了讓船隻可以順利通行，廠商立驛國際公司設計、打造一艘不會沉的特殊平底船，搭配潮汐時間，已成功克服瓶頸，目前並已通過相關法規審查及申請航線。觀光旅遊局局長王時思表示，恢復運河上的行船，一直是市府很重要的計畫與希望，希望年底前就可以開航，成為台南新的亮點。

業者前晚舉辦試航活動，並安排此次活動專屬的現場演奏，讓試航乘客一邊迎著涼風、伴著小提琴優美的樂音，從有別於以往的角度，欣賞台南運河沿岸風光及店家的燈景，有時船頭還會有小魚不斷跳躍，甚至化身「魚雷」跳上船頭。當船隻靠近新南橋與臨安橋時，船長透過廣播提醒乘客「壓低身子，千萬不要伸出頭手、不要高出欄杆」。原本還興奮地拍照、攝影的乘客，馬上動作一致地或蹲或坐，船隻隨即以幾乎貼近的方式經過，眾人感受到橋底就在頭頂上、稍微抬手就能觸及的壓迫感，既浪漫又驚奇。

乘客說，「從運河上看到的夜景真的很漂亮，不輸給國外，和陸地上看到的感覺完全不一樣，很讚！」

王時思表示，運河是台南開發的路徑，希望藉由遊船重新啟動，結合沿岸的運河星鑽計畫、海安路景觀再造等，讓沒落的中正路可以復活，使五條港核心區重新繁榮起來。觀旅局也將推動光流計畫，整理沿岸燈光，盼恢復安平昔日的景象。