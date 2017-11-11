〈台北都會〉公辦民營托嬰 再增3據點

2017-11-11

農曆年前將增11家托育家園

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市每年平均約有五千至六千名○至二歲嬰幼兒需家外送托，柯文哲上任以來，端社區公共保母托嬰政策，減輕家長養育負擔。北市社會局昨受訪時表示，明年過年前將再開辦一家大型托嬰中心、十一家托育家園，持續增加托育資源。

北投關渡國中「關渡托嬰中心」、大同區大龍國小「大龍社區公共托育家園」及信義區永春國小辦理「永春社區公共托育家園」昨開張。只要滿二足月、未滿二足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於台北市滿六個月即可參與抽籤；托嬰中心收費每月一萬一千元，社區公托為一萬四千五百元，本月十一至十五日開放參觀與報名，十五日晚間抽籤。

據社會局統計，北市目前已開辦十五家公辦民營的托嬰中心、關渡為第十六家，社區型托育家園共有十五家，全市共可照顧八百廿名嬰幼兒。

年底前中正區增一托嬰中心

社會局表示，今年年底前於中正區忠孝新生捷運站樓上、北市消防局辦公室舊址將再開辦一家公辦民營托嬰中心，預計可收托四十人；此外，明年農曆年前也預計再開辦十一家托育家園，可收托一七二名。

柯文哲表示，今年的托嬰政策與目標，就是要「一條龍」，希望國小能釋出空間做○至二歲的托嬰，之後就是非營利幼兒園，讓孩子一路順利念到小學。

媒體也問柯對台南市私幼收費比照公幼補助政策的看法。柯文哲回應，北市財政狀況比較好，單一小孩補助還是比台南多，舉例來說北市的育兒津貼加一加還是比較多。

目前社會局每年編列一億八千萬元「友善托育補助」，若家長將○至二歲嬰幼兒送往私立托嬰中心與有證居家保母，就可領三千元補助費用。據社會局統計，今年十月第二胎還加碼至六千元，累計至今年十月底止，每月服務人次約四千六百人。