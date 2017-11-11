〈北部〉花蓮議會審查小組登記 議員漏夜排隊

2017-11-11

瑞穗陳英妹 凌晨1點半就到

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議會定期大會民政、建設、教育、財政、農業及保安審查小組改選，由於各小組召集人熱門，議員們相持不下，預備會議時決議重新登記，議員們昨天凌晨熬夜排隊，住在南區瑞穗鄉的陳英妹甚至凌晨一時卅分就到，創下議會最早排隊登記的記錄。

花蓮縣議會各審查小組每年十一月定期大會時重新編組，次年一月一日生效，任期一年。這次大會議員原於八日上午八點至下午五點卅分登記參加小組，每小組逾六人或不足五人時，提二、三讀會協調，協調不成，再以抽籤決定。

不料當天登記後議員莊枝財不滿指出，他率先登記教育小組後，隨即有議員一窩蜂登記，導致超過六人必須抽籤，這種狀況牴觸議會小組審查設置辦法，應以登記順序為主，因此作法應屬無效，堅持以登記先後為主，引起其他議員不滿，吵成一團。

南區議員則認為，以先後順序為優先，對住在南區鄉鎮的議員不公平，必須漏夜排隊才能登記到想要進入的小組，經過近一小時冗長討論，後來議長賴進坤裁定原登記取消，以昨天上午八點至下午五點半登記順序為主，每小組登記以六人為限，額滿只能登記其他的小組。

住在瑞穗鄉的議員陳英妹擔心無法如願登記想要的農業小組，昨天凌晨一點半就抵達，並搬來沙發排隊休息。

昨天清晨犧牲睡眠時間排隊的議員還包括，何禮臺、游淑貞、張正治、陳建忠、張智冠、潘富民、蘇忠亮等人，力主應以登記順序優先的莊枝財卻未提早排隊，且棄原來爭得臉紅耳赤的財經小組，轉而登記原不熱門的農業小組，不少議員氣得大罵「裝肖ㄟ，被騙了」。

不過，也有議員私下說，審查小組以往並不受到重視，經過這場風波，凸顯問題也是一件好事。