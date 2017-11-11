〈北部〉內壢第3市場BOT 拖延30年未動工

2017-11-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於中壢區內壢的第三市場因建築老舊，中壢市公所早在一九八七年就將市場拆除，並規劃以ＢＯＴ（興建—營運—移轉Build-Operate-Transfer）方式興建大樓，只可惜乏人問津，如今六○三坪的空地成為停車場、水果行，原先的攤販等了卅年仍未安置，市議員張運炳昨天在市議會質詢時為攤販請命；市長鄭文燦則表示，由於歷史久遠，相關權益有待釐清，會成立專案小組並請法務、經發等單位會同處理。

經濟發展局長朱松偉說，第三市場土地已經變更為商業用地，目前除了少部分土地為私有，其餘土地出租做水果行、停車場用途，至於一九八七年以前的租賃關係，請示經濟部函釋認為與攤商租賃契約訂有期限，其租賃關係已於期限屆滿時結束。

張運炳說，桃園區東門市場大樓已經動工，未來將安置東門、永和兩市場原有攤販，第三市場拆除至今卅年，期間中壢市公所曾於二○○三年發函給原有攤販，希望能安置到其他地方，但攤販意願不高，之後就沒有下文，嚴重影響原有攤販權益，也呼籲市府能比照東門、永和市場模式，妥善安置第三市場攤販。

張運炳說，同樣是危樓，東門市場已經拆除重建，原先攤販未來也可分配到新的攤位，反觀第三市場拆除至今卅年毫無進度，讓原先的攤販苦苦等待，這是政府對不起民眾，建議市府將土地開發成多目標使用商業大樓，也希望市長照顧市民沒有南北之分，儘速解決第三市場安置問題。