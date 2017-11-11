〈北部〉清潔隊員變木工師 再生家具搶手

2017-11-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了不浪費民眾不要的廢棄家具，市府環保局環境清潔稽查大隊自二○○九年起，在桃園區中隊成立「桃仔園修惜站」，清潔隊員化身「家具再生」師傅，賦予淘汰家具新生命，其中，廢家具維修組組長、現年六十五歲的曾添富，憑著廿五年的木工背景，總是能把民眾不想要的家具，透過修繕、改造，變成大家都搶著要。

曾添富以前做木工，後來轉行當清潔隊員，他說，二○○一年進入清潔隊後，經常發現民眾只是因為一點損壞，就將還堪用的家具丟掉，覺得心疼又可惜，裡頭甚至不乏以檜木、桃花木等珍貴木材製成的家具，進而興起自己動手修繕的念頭，並成立廢家具維修組，由他帶領其他六位清潔隊同仁，一起投入家具重生的行列。

曾添富說，有些廢棄家具只要簡單修補就可以再使用，有些得靠技術、創意「打掉重練」，例如，將廢棄的椅子、桌子、衣櫃、匾額等，各取可用之處再製成新的家具，他笑說：「設計圖不用畫出來，全都存在腦海裡。」動手前只需在腦子裡先想好樣子即可，印象最深的是，曾經將廢家具重新改造成工法複雜的「八腳床」，花了整整半個月、純手工打造，八腳床現在想買都很難買到。

30名清潔隊員 接受修繕訓練

環保局今年六月更遴選各區中隊共卅名清潔隊員，前往中壢區「水顏木房」家具工作室，接受木製用品修繕的訓練，七月也邀請師資團隊，到桃園區中隊的「桃仔園修惜站」傳授絕招，將舊家具再生、裝置藝術製作等技藝，一一分享給隊員。

除了桃園中隊的修惜站，環保局也結合社區力量陸續成立中壢區木匠的家、楊梅區喀布茲、楊梅彩藝、龍潭區熊爸創意再生、棄而不捨、大溪區仁武、創意無限、懷舊等八處民間修惜站，並計畫於十二月於大溪區中隊設置修惜站，屆時全市修惜站將達十處，民眾平時可到民間修惜站挑選，中隊的則透過拍賣活動銷售。

「修惜站」再生家具很受民眾歡迎，每次拍賣會都擠滿搶標的民眾，環保局統計，二○○九年以來每年都會舉辦一次二手家具大拍賣，總計已拍賣出二○七七件再生家具，金額超過一八○萬元，除了支應修繕經費，也捐贈給市府社會局愛心專戶做公益。

匾額改造成板凳 今年最熱銷

桃園中隊長賴建南說，今年桃園中隊的拍賣業績「突破新高」達到廿萬元，其中以每張僅約兩百元、以匾額改造成的板凳最熱銷；環保局表示，今年六月從各區中隊遴選卅名清潔隊員，前往中壢區「水顏木房」家具工作室，接受木製用品修繕的訓練，期盼之後能在各中隊成立修惜站。