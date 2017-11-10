〈南部〉胡麻盛產農會收購過多 急尋出路

2017-11-10

購22萬台斤 冷凍設備僅15萬台斤

〔記者黃文瑜／善化報導〕今年氣候佳，胡麻盛產，善化農會今年向農民收購廿二萬台斤，但冷凍設備僅有十五萬台斤，多出的七萬台斤需急銷，否則冷藏設備租借，又是另一筆龐大開銷，因此農會先後拜會台北果菜市場與南科管理局，為農特產尋找出路，也希望民眾能多選購國產胡麻油。

台南市胡麻種植面積約二千一百公頃，居全台之冠，西港、安定、佳里、新化、善化各農會也都和農民契作，今年安定農會契作面積約四十公頃，一分地收購一百廿台斤，收購價格一台斤一百四十元；善化農會每分地收購一百台斤，收購價格每台斤一百五十元，該地再收購的第二個一百台斤收購價則是一台斤一百廿元，平均收購價格約落在一百卅五元。

農民表示，今年霜降時節氣溫偏高，霧氣少，原本容易得「白粉病」的胡麻卻沒有得到，一分地至少可收成一百六十台斤以上，照顧好的話收成二百台斤以上沒有問題，也有人的田可以收到一分地三百台斤。大豐收讓農民笑呵呵。

但善化農會就很煩惱，當時契作價格開出一百五十元，相較其他農會高，擔心其他區的農民會因為價高「寄契作」委託善化農民賣給農會，加上收購數量意外高出冷凍設備可冷藏的數量約七萬台斤，因此面臨極大銷售壓力，善化農會總幹事洪錦秀表示，如果收回來的胡麻沒有做好冷藏，榨出來的油就會有油垢味，影響麻油品質。

盼民眾多選購國產胡麻油

洪錦秀說，目前善化農會的胡麻產品，只能透過農會體系及網路訂購，一般賣場要求較高利潤，加上市面上許多國外便宜胡麻榨出來的油品比國產胡麻便宜一半以上，因此「知音難尋」，希望民眾能多選購國產胡麻油，照顧台灣農民。