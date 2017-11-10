〈南部〉馬公路外及路邊停車 12.11起收費

2017-11-10

汽車停車位每小時20元 初期7折優惠

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市街道為日治時代規劃，因此普遍狹窄，汽車停車位平日就一位難求，觀光旺季更是搶破頭；澎湖縣政府為有效改善市容，並符合「使用者付費」原則，將自十二月十一日起正式實施路外及路邊停車收費制度，初期並採七折收費。

由於馬公市區街道較為狹窄，又是觀光鬧區，除了澎湖縣政府公有停車場，也就是包括縣府、中正國小、文光國中等三座地下停車場採收費制外，其他公有停車場（路外、路邊）都免收費，因此長期被佔用，有些還是特定營業業者，導致有需要民眾停車位難找等亂象，引發不少民怨。

雖然縣府多次計畫新闢停車場，但向中央爭取經費時，屢遭中央要求建立使用者付費機制，縣府在考量解決亂象、提供充裕停車位等前提下，擬定路外及路邊停車收費辦法，日前已完成委外招標及簽約等程序。縣長陳光復表示，因應時空環境變遷，民眾應有「使用者付費」觀念，這也是公平正義社會應有的基本原則。

建設處表示，收費範圍為馬公市陽明路以南、同和路以西之市區、光復路延伸至三多路止，範圍內劃有停車格與編號者以及周邊停車場都納入收費；收費時段為十小時（上午九時至下午七時止）；收費標準為小客（貨）車每小時二十元。初期將以七折優惠進行收費，明年三月一日起恢復正常收費標準。縣府鼓勵民眾可採預繳方式辦理繳費，預繳金額每筆以千元為計價單位，並額外享有百分之二十優惠（即預繳千元，可扣款至一千二百元）。