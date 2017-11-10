〈北部〉苗縣芋頭價崩 2招救芋農

2017-11-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕芋頭是苗栗縣的農特產之一，已入採收期，但今年價格崩盤，盤商收購價從去年每台斤廿到廿五元，降到今年平均每台斤十元左右，農民不敷成本，乾脆不採收，縣議員徐集明於昨天議會總質詢，要求苗栗縣政府農業處協助，幫忙「辛苦、可憐的農民」！

苗縣府農業處長陳錦俊表示，縣內芋頭栽種面積約五百五十公頃，年產值約三億元，依照今年盤商收購價，恐僅剩一億元；農業處也掌握此情形，昨天邀農糧署北區分署與公館、銅鑼兩鄉農會會商協助之道。

印DM推銷、媒合食品加工業

農業處農務科長徐春良說，會商決議由兩農會印製農產DM，苗縣府協助推銷；農糧署也將協助媒合食品加工業者，盼解決滯銷問題。

公館鄉農會總幹事韓鴻恩說，今年颱風危害感受雖不大，但強風多，芋頭一旦風吹晃動，便容易出現斷根情形，使得今年「上等芋頭」數量減少，加上天候持續炎熱，火鍋店等店家需求量少，使得今年芋頭盤價跌。

另外，縣議員陳光軒在總質詢中，提出建議縣府研擬「參與式預算」，以審議式民主的方式，讓全民參與預算分配；推動體育三級制，讓縣內優秀的體育人才，留鄉就讀，為縣爭光。

縣長徐耀昌表示，參與式預算，是由下而上，鼓勵基層參與公共事務，有助行政團隊創新進步，會在縣務會議請各局處加以討論研究；體育三級制則需仰賴教育部支持，縣府也會研議協助。