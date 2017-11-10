〈中部〉公共工程廉能論壇 中彰投苗簽署宣言

2017-11-10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中彰投苗四縣市昨舉行「簽署公共工程廉能宣言」活動，由台中市長林佳龍、彰化縣副縣長陳善報、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣參議黃國樑共同簽署，宣示要攜手營造公開透明的採購環境，展現建構優質廉能公共工程的決心。

對於中國正推動反貪打奢，林佳龍說，台灣是民主法治的社會，只要公共工程做到透明又有效率，就是廉能與品質的保證。真正有效防止貪腐的方法，就是攤在陽光下，只要透明、政府資訊可以公開，人民可以取得，就能夠有效的監督，台灣有台灣的體制。

他強調，事實上愈民主的國家，透明度就愈強，透明跟責任政治是一體兩面，台灣不需要動員反貪打奢，最重要是落實真正民主法治，讓一個廉能政府可以真正透明，很有效率來運作。

中市府昨舉行「中彰投苗區域推動優質廉能透明治理─公共工程廉能高峰論壇」，有產官學界五百多人參加。林佳龍、陳善報、陳正昇、黃國樑共同簽署「公共工程廉能宣言」，提出「推動重大採購平台，資訊公開透明，營造良善採購環境」等宣言。

林佳龍表示，政府存在目的是服務人民，公共工程建設最看得見，公共工程的防弊興利是人民對政府信任的關鍵，中部現在是發展與建設的關鍵時刻，尤其「前瞻基礎建設」相關預算要執行，如何落實廉能、開放、效率、品質，跟中央及各縣市分享經驗。

陳善報說，廉能政府是人民對政府期待的普世價值，也積極朝此方向努力，透過眾人共同關心，公共工程品質就會持續提升。

陳正昇則說，透過廉能論壇及各項成果展現，提升中部推動廉能政府方向，也讓民眾更有感，期盼建構廉能透明台灣。

黃國樑表示，美好生活是大家所共同追求，而公共工程品質的良善是美好生活的基礎，期盼大家一起朝這目標努力。