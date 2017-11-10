〈中部〉（雲林）下湖口濕地 好攝者拍到藍眼淚

2017-11-10

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林口湖也有「藍眼淚」？攝影愛好者黃昱震在無意間在口湖鄉下湖口濕地捕捉到罕見鏡頭，雖然經過一場大雨已經消失，他將照片貼上網路，引起網友驚奇。

雲林首見 夢幻螢光僅亮9天

黃昱震十月二十九日晚間到下湖口濕地拍照，因腳沾滿泥巴，他在岸邊清洗，突然發現水面泛著藍光，疑是熱門生態景觀「藍眼淚」，在夜晚將整片濕地點綴得相當夢幻，黃昱震馬上拿相機捕捉鏡頭，同時拿容器取水，將發亮的藻類帶回家，放在顯微鏡下觀察並比對網路圖鑑，發現濕地泛藍光的藻類很像會發光的渦鞭毛藻。

黃昱震每天到濕地了解，發現水面夜間藍光持續存在，直到四天前一場大雨過後，疑濕地水質改變，隔天「藍眼淚」即消失（算算藍眼淚約出現九天）。他將照片貼上網路，引來不少網友驚奇，過去下湖口濕地以賞鳥著稱，現在還有機會見到「藍眼淚」，紛紛向黃昱震詢問。

魚群暴斃後出現 大雨後消失

黃昱震表示，之前長期高溫，他拍照時看到下湖口濕地大量魚群暴斃浮出水面，依他從事養殖業多年經驗推測，可能是水中藻類大量滋生，導致缺氧所致，過了幾天再返回下湖口濕地拍照，水面便看見藍光。

雲林縣口湖貝類繁殖協會理事長曾明村表示，雲林沿海確實存在數百種藻類，這些藻類在高溫及長期不流動的水域，又有營養源補充，極易大量繁殖，如果遇到低溫或下大雨等環境變化，部分藻類無法適應即相繼死亡，但他印象中還沒有在雲林見過水域泛藍光的情況。

曾明村表示，水域產生螢光現象的因素相當多，植物或牡蠣等生物都有可能，他沒有親眼目睹無法判，還是需經過現場採樣，透過專業儀器化驗，才能確定發光的原因。