〈南部〉南科育成中心更名「新創蔗田」揭牌

2017-11-09

盼蔗田變矽田 成創業者天堂

〔記者黃文瑜／新市報導〕經濟部中小企業處在南科的據點昨日從「南科育成中心」更名為「新創蔗田」揭牌，並與新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞及以色列等各國創投、創業加速器及新創團隊簽合作備忘錄，盼望蔗田變矽田，成為創業者的天堂。

中小企業處處長吳明機表示，育成中心在台灣有二十幾年的歷史，全台共有一百五十個育成中心，南科育成中心今年起委由南台科大營運，目前正在做轉型，未來將著重於國際創業加速器，與國際鏈結，再透過技術創業放大器，協助研究型大學的研究可以商業化，成為創業重要元素，最後與在地產業鏈結，做地方產業創新，讓地方產業升級。

南台科大校長盧燈茂表示，新創蔗田啟動後，主要是辦理創業港「亞洲．矽谷」方案，安排國際投資培訓及英文課程，針對早期團隊設計國際投資培訓課程，並教授募資和談投資議定書的條件，提供給新創團隊進入資本合作市場的概念。另外訓練團隊學習在投資人的簡報中，聚焦呈現營運計畫、財務概覽，贏取投資人信心。

「以前南科的地原本是甘蔗田，未來要變矽田。」吳明機指出，過去新創產業輔導很長一段時間，但在前期就可能因資金不足、市場開拓不易，最後「夭折」；現在導入加速器，讓新創公司在一至三個月內可以上軌道，並透過新南向政策，強化彼此產業合作與產業加速整合，服務整包輸出，協助台灣產業更容易打入東南亞市場。