〈台北都會〉北高再互槓 舉債、分配款成焦點

2017-11-05

陳菊：別拿錯誤數據亂批評

〔記者葛祐豪、黃旭磊、黃建豪／綜合報導〕北高兩市再互槓！台北市長柯文哲日前在內部會議說，高雄市二六○○億元的舉債額度，陳菊任內就用了二四○○億元，所以未來誰接陳菊的位置都會很難做，如果他跟陳菊一樣當市長，民調也會很高，引發北高兩市口水戰，高雄市長陳菊昨表示，任何指教都要確切數據，批評才完整，作為一個台灣最發展、條件最優渥城市市長，應該支持、協助、至少鼓勵其他縣市。柯昨受訪時仍強調，小縣市破產影響不是那麼大，可是像高雄市就會是很大的事情，台灣各縣市一步一步在苗栗化，要有共識的方法，不然到時候財政真的會出問題。

柯：台灣各縣市都在「苗栗化」

高雄市財政局昨說明，高雄市目前舉債剩餘空間仍有五四○億元，市長陳菊十一年任內，共舉債約一千億元，統計至一○七年總預算案，陳菊任內償還勞健保欠費等，總計還款一二○八億，且高市府舉債金額已經連續七年下降。因此，柯Ｐ所說的每一個數據都不是事實，卻引用錯誤數據，傳播偏頗的評論。

高市府指出，高雄市人口比台北市多九．四萬人；高雄市面積二九五一平方公里，是六都最大，更是台北市的十一倍，但單單今年台北市統籌分配稅款，就比高雄市多了一二○億元！就算比較過去幾年，每年台北市也比高雄市多拿了超過一百億。台北市坐擁這樣的資源，更不應該打擊其他的縣市。

台北市財政局長陳志銘則說明，北市府引用數據來自財政部國庫署，可以清楚看到，陳菊二○○六年上任時，高雄舉債一一六○億元，到今年九月則高達二五六○億元，在陳菊任內增加一千四百億元，這是事實，柯文哲談論負債屢次以高雄市為例，是因高雄舉債就是全國第一，苗栗化則是因苗栗縣財政曾瀕臨破產。

對於高雄指地方分配不均，台北市資源得天獨厚一說。陳志銘也說，這是因為高雄話只講一半，因為中央分配的資源，除了統籌分配稅款外，還有用於彌補資源落差的一般性及專案補助款，這筆款項高雄都領的比台北多。

陳志銘表示，光以柯文哲上任這三年為例，就算三年來的統籌分配稅款加上一般性及專案補助款，台北市合計比高雄多出二一○億元，但台北市三年還債三九○億元，高雄反而負債二四○億元，何況台北市做為首都，擔任政策、經濟的中心，醫療、維安、教育的服務對象都不只是台北市民，就以陳抗來說，北市得處理的陳抗不只涉及北市，但動用的維持成本都是自行負擔。