〈北部〉永和市場攤商安置 鄭文燦︰已加碼再加碼

2017-10-20

安置東門市場 大樓預計後年完工

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區永和市場是綠線捷運G08站預定地，市府預計將現有攤販安置在原址重建的東門綜合市場大樓，但有八成攤商連署不願進駐，市長鄭文燦昨天在東門市場新建工程開工典禮上表示，不願接受安置的攤商，市府還有兩個方案，考慮覓地另建市場，或讓攤商領安置費退場，但安置於東門市場的條件「已經加碼再加碼！」

自治會︰攤位比較小 停車位不夠

永和市場自治會會長李麗凰表示，永和市場的地段比較熱鬧，東門市場不但離市區較遠，攤位大小僅有永和市場的一半，且不少攤商擔心分配到二樓以上生意會大受影響，加上有停車位不夠等問題，希望市府能照顧老攤商。

鄭文燦表示，東門市場一至四樓有四七六個攤位，每個攤位二．五坪，開放東門市場原有一○九個攤商與永和市場三百六十多個攤商優先進駐，地下停車場汽、機車各設一三八、一九六個停車位，五樓規劃活動中心及社福設施，提供附近鄰里居民使用，四樓也可彈性規劃為美食街，另有五座客貨梯、兩座手扶梯，並設置三十坪卸貨區，讓攤商進貨、補貨，預計二○一九年十月完工，總經費六億四四二○萬元。

「已經加碼再加碼！」鄭文燦強調，東門市場大樓的攤位一格二．五坪為全市最大，各樓層也規劃倉庫，讓攤商暫置貨物，請永和市場自治會先清查現有營業攤位，並提出書面證明，登記完成後，剩餘攤位再研議開放一攤租用二格以上，空間很大，攤商進駐條件已一再調整、加碼。

鄭︰擬覓地另建或攤商領錢退場

鄭文燦表示，永和市場攤商可依意願進駐東門市場大樓，若不願意，市府還有兩個方案，包括另覓適合設置平面市場的用地，或讓攤商領安置費退場。

在停車問題方面，鄭文燦表示，永和市場原本就沒有停車位，東門市場大樓設計的停車位，主要是提供購物民眾使用，攤商若要長時間停放貨車等車輛，應該自己處理；另因原本停車場的進出口設計在同一側，擔心造成塞車，已修改為從春日路進、鎮安街出，鄭文燦也保證工期不會受影響。