〈南部〉無形文化資產 南市再添4筆

2017-10-19

〔記者劉婉君／台南報導〕南市再添四筆無形文化資產，新增歸仁檳榔園翰林院「草鞋公陣」、佳里南勢九龍殿「宋江陣」兩項傳統表演藝術，以及「鑿花」傳統工藝認定蔡德太藝師為保存者、「剪黏技術」新添呂興貴藝師為保存者。累計目前南市登錄的傳統工藝及傳統表演藝術達五十六項。

文資處表示，無形文化資產反映地區族群的生活態度、鄉土意識與文化認同，除了目前已開辦的剪黏等課程，未來也會協助無形文化資產的記錄、保存與推廣扎根，保存台南文化的多樣性。

歸仁草鞋公陣 全國僅此一團

歸仁檳榔園翰林院「草鞋公陣」為台灣特有的小戲藝陣，歷史悠久，全國僅此一團。使用傳統「潮調」音樂，演出兼具故事性及表現性，文資審議委員認為表演細膩精緻，具有藝術價值及地方特色。歸仁保西代天府今年將舉辦暌違十八年的建醮活動，「草鞋公陣」也將出陣遶境。

佳里宋江陣 深具藝術價值

佳里南勢九龍殿「宋江陣」為西港香及蕭壠香的重要武陣之一，也是黃腳巾系統的重要傳承者。創陣年代久遠，成員均為在地子弟，迄今仍延續老師傅的傳習套路，陣勢完整，武術、兵器對打規劃套招，整體表現氣勢磅礴，展現出傳統陣頭的力與美，深具傳統宋江陣藝術價值。

蔡德太藝師鑿花 工法細緻

「鑿花」為傳統小木作類項，在許多傳統建築的藻井、雀替、垂花、窗格上都可以看到，也被運用在神龕、傳統床具桌椅、屏風的裝飾雕刻上。蔡德太藝師的鑿花工法細緻，不論仿古或新作，堅持古法並精進超越，擅長神桌、神轎及廟宇、祠堂鑿花等工藝，作品遍及全台許多廟宇，近期也參與台北大龍峒保安宮修復工作。

呂興貴剪黏 技藝精湛作品富動感

「剪黏」為傳統廟宇及民宅建築的主要裝飾做法之一，也是有形文化資產保存修復與維護不可或缺的傳統技術，原技術保存者有王保原，呂興貴是王保原的二徒弟，多年來協助文化局授課傳承傳統技藝。呂興貴的剪黏技藝精湛，「甲毛」、「摃槌」技術細緻，擅長將故事題材化為場景人物的主從安排，作品富動感。