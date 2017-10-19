〈南部〉台東垃圾減 黃健庭︰任內不啟用焚化廠

2017-10-19

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣從七月一日起正式實施限塑三政策，三個多月來垃圾量每月平均減少三百六十七噸，資源回收率提升至五十％以上，八月份全縣每日平均垃圾量更已降至九十四噸，縣長黃健庭表示，減塑政策讓垃圾減量有成效，加上半年來垃圾問題獲得改善，台東焚化廠已有不啟用的空間。

三項限塑政策奏效

台東縣從去年尼伯特颱風後，垃圾問題加劇，縣環保局今年活化即將飽和的台東市建農垃圾掩埋場後，發現篩分出來的塑膠類垃圾數量比預期多出六倍，為從源頭減量，除宣導垃圾減量，今年七月更率全國之先，實施家戶使用透明垃圾袋、不提供免費塑膠袋的業者類別擴大至十四類，及店家不提供免洗塑膠類餐具等三項限塑政策。

縣內垃圾量明顯減少，三至八月每月平均垃圾清運量，與一、二月尚未推行透明垃圾袋政策時，減少三百六十七噸，每日平均減少十二噸，八月資源回收率已達五十二．八六％，與今年一月相較成長六．二七％。

黃健庭指出，半年前台東垃圾問題嚴峻，多數鄉鎮掩埋場瀕臨飽和，外縣市焚化廠又有多座屆齡使用年限，協助代燒台東垃圾的高雄、屏東縣政府不代燒外縣市垃圾，導致縣內垃圾無處去，有啟用焚化廠的必要。

8月每日平均降至94噸

黃健庭說，今年起台東實施限塑政策，台東市、卑南鄉等垃圾掩埋場陸續展開活化工程，完成後可再延長使用年限，縣內垃圾又由去年每日平均一○五噸，八月降至九十四噸，台東焚化廠一旦啟用，每天需要給足兩百五十五噸的垃圾量，其他縣市屆齡焚化廠陸續整修，整修完成又可續燒垃圾，在環保署無法明確回答不足的垃圾量如何補足，縣府已思考不啟用焚化廠的可能。

黃健庭進一步說明，環保局已向中央爭取在蘭嶼、綠島設置以熱處理方式處理鄉鎮垃圾的「氣化廠」，若獲補助，離島每日產生的五噸垃圾就可在地處理，如果縣內每日垃圾再降到八十噸，部分送進活化後的垃圾掩埋場，部分送往外縣市焚化廠代燒，確信在縣長任期屆滿前，縣內無棘手的垃圾問題，焚化廠是否啟用就讓下一任縣長決定。