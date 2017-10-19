〈南部〉被指收獻金 潘孟安怒︰污衊

2017-10-19

核准水源地設廠 議員質疑

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府核准刀鋸工廠在高樹鄉泰山村設立，引發當地居民抗爭，認為工廠應回歸工業區，不能設在水源保護區，縣議員蔣月惠昨天質詢時質問縣長潘孟安是否收取廠商的政治獻金，引發潘孟安不滿，要求蔣月惠收回指控，他不接受這種污衊；雙方動怒回嗆，氣氛僵硬。

蔣月惠昨天在議會持抗議標語質詢，指該刀鋸工廠業者一○四年取得泰山村用地後，縣府一○五年就核准業者設廠，道路通行權也很快核准，行政效率出奇高，難道縣府不知道該工廠附近有一口供應六村居民用水的深井，怎麼會讓工廠設在水源保護區，連環保局都不敢保證不會受污染，她質疑縣長潘孟安是否收受業者的政治獻金。

潘孟安聽完後為之動怒，當場表達抗議，認為議員不可以在議會殿堂作這種指控，他不接受這種污衊，要求蔣月惠收回該發言，並請蔣月惠自重；蔣月惠隨即大聲反嗆「有就有，沒有就沒有」；雙方互不示弱，高分貝回嗆，議會主席唐玉琴見狀，立刻制止雙方發言，待情緒平復後，再請潘孟安針對議員的問題答覆。

潘指非高污染性質 依法核准

潘孟安表示，該工廠用地在六十四年就劃定為丁種工業用地，業者提出的興辦事業並非高污染性質，是可允許設廠的類別，縣府依法核准。