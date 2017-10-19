〈台北都會〉福和客運1558路線 21日起停駛

2017-10-19

首都、基客、國光接手 平日尖峰少10班次

〔記者林欣漢／基隆報導〕行經國道三號往返基隆市、台北木柵動物園的福和客運一五五八路線，因不堪長期虧損，前天深夜在網站宣布，將從廿一日起停駛該路線，改由首都客運、基隆客運、國光客運接手行駛同路線，但平日尖峰時段減少十個班次，提醒通勤民眾注意。

福和客運一五五八路線，從基隆火車站途經安樂路、基隆長庚醫院後上基金交流道，再往國道三號木柵交流道，經北深路、深坑、木柵高工、貓纜動物園站及木柵動物園。

台北區監理所指出，福和客運一五五八路線經營有效期限到十月廿日止，今年以來，每車平均載客人數不到十人，福和客運評估績效不佳，加上駕駛員不足、一例一休政策等因素影響，六月提出不繼續經營的申請，交通部九月回覆同意，但直到九月底，仍找不到有業者願意代駛該條路線。

基隆監理站站長賴明誼表示，現階段先由首都客運、基隆客運、國光客運三家業者協助，各派駛十班次分攤該條路線，會儘速開放路權給業者招標經營，也不排除調整路線，提高業者承接意願。

賴明誼說，一五五八路線目前平日有四十班次、假日三十班次往返基隆、木柵，但從廿一日起，平日上、下班尖峰時段共有十班次停駛，平日、假日只剩三十班次，提醒民眾注意；福和客運退出一五五八路線後，只剩一五五○（基隆—行天宮）、一五五一（基隆—新店）兩條路線。

立委蔡適應表示，一五五八路線是攸關眾多通勤族的重要路線，會協調公路總局和有關單位，研擬一五五八路線後續的經營方案。黃姓市民說，希望一五五八路線不要停駛，小孩上學仰賴這條路線；曾姓、廖姓市民則認為，到台北市政府捷運站再轉公車，反而比較快抵達木柵。