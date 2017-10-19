〈台北都會〉荒地變秘境 五股獅子頭觀景平台無敵河景

2017-10-19

已故集福里長生前爭取 無緣親睹

〔記者葉冠妤／新北報導〕醜小鴨變天鵝了！在五股區成泰路四段廿二巷底的一處空地， 原本雜亂不堪，市府投入五五○萬元改造後，如今已蛻變成「坐擁無敵淡水河景」的獅子頭觀景平台，天氣好時，更可遠眺台北一○一，成為民眾休憩賞景的新秘境。這處改造後的美景，背後的推手「有洋蔥」，是已故集福里里長葉雲丙生前積極爭取的，但他來不及看到觀景平台落成就不幸病逝。

從五股區成泰路四段往八里區方向，在淡水河畔、位於集福里釣魚平台旁的空地，原本荒廢多時、雜草叢生，常遭民眾亂丟廢棄物，市議員李坤城表示，葉雲丙生前多次爭取，表示大好美景不該被糟蹋埋沒，新北市高灘地工程管理處在今年四月動工，歷經五個多月、投入五五○萬經費改造後，九月底嶄新亮相。

李坤城表示，此處是淡水河與基隆河匯流口，與台北市的社子島、關渡平原遙遙相望，除了視野絕佳的「無敵淡水河景」，天氣好時，還可遠眺台北一○一大樓，白天、夜晚、晴天、雨天的景色迥異，各有不同的fu，吸引愈來愈多的自行車友、慢跑跑友。

新北市高灘地工程管理處工程施工科科長陳正琦表示，觀景平台有木造涼亭、木棧道、腳底按摩石等設備，施工時也翻閱文史資料，採用古代五股獅子頭、關渡象鼻頭意象的「獅象桿門」，象徵獅、象共同守護淡水河與基隆河道的隘口。

集福里里幹事林安政表示，這處觀景平台是已故里長葉雲丙生前極力爭取的，許多里民聊起新落成的觀景平台漂亮又舒適，都感念葉雲丙的貢獻；葉雲丙生前熱心服務、努力爭取基層建設，今年還獲得特優里長殊榮，他不幸在七月病逝，來不及看到自己爭取的成績單。

陳正琦說，觀景平台第一階段工程已大致完工，未來再增加景觀綠美化，第二階段工程評估延伸步道到鄰近社區，將淡水河畔的觀景路線串聯起來。