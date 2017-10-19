〈北部〉喜迎開竹300年 6千萬預算辦嘉年華

2017-10-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕明年是新竹「開竹三百年」，新竹市文化局將舉辦系列慶祝及追根溯源活動，包括地景藝術展、嘉年華晚會及歷史特展、眷村文化節，還要製作三百年文獻特輯與開竹專曲，期許透過文化展演，燃起市民對這座年輕古城的熱情。

文化局副局長李欣耀說，系列慶祝活動經費粗估約六千萬元，文化局整合明年度的活動預算因應，月底送市議會審議。

新竹市文化局表示，依據陳朝龍總纂的「新竹縣採訪冊」水利篇記載「康熙五十七年（西元一七一八年）王世傑開墾竹塹埔」，「新竹廳志」也記載隆恩圳是王世傑為開墾竹塹埔廣大土地而設。

貫穿新竹市的隆恩圳明年也開設滿三百年，這條水圳至今仍留存，且維持灌溉功能，見證新竹地區發展過程，因此文化局規劃開竹三百年系列慶祝活動，邀請市民們參與，認識竹塹三百年來的歷史文化。

李欣耀說，將舉辦大型地景藝術展，在東門城、護城河及美術館等地展示；規劃大型嘉年華，有晚會及社區、在地社團及民俗表演等；舉辦歷史特展，展示開竹三百年相關史料，新竹市特有的眷村文化和客家歷史也會納入。

文化局並將編製開竹三百年專曲，透過音樂，讓市民吟唱，另製作兒童文史繪本，邀請兒童劇團表演，以互動式說故事的方式，讓兒童透過閱讀與戲劇認識竹塹城的歷史演變與發展。