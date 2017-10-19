〈北部〉苗市風箏節週末展開 「八國聯軍」上場

2017-10-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市風箏文化暨客家美食節系列活動，將於廿一日起一連兩個週末假期，在苗栗市經國路河濱公園展開。市公所今年邀請德、法、荷等「八國聯軍」同場展演，並規劃道地客家點心及青創攤區等，歡迎民眾前往賞風箏、玩風箏、啖美食。

巨型主題風箏 客家甕慶豐收

苗栗市長邱炳坤說，苗栗風箏節已邁入第七年，知名度大開，今年以「客家甕慶豐收」為主題，除推出巨型「客家甕」主題風箏，並邀請國際風箏好手參與，期許豐收苗栗、放眼國際。

受邀國際團隊有來自德國、法國、荷蘭、瑞典、馬來西亞、印尼、日本、中國等國。法國風箏發明家Alain，將帶來高兩層樓的罌粟花等藝術風箏作品；德國Kruger家庭帶來彼得松和芬杜斯等卡通造型風箏；中國西安碑林區文化風箏隊，則是帶來螃蟹、青蛙等動態風箏。此外，馬來西亞、印尼也將帶來最道地的傳統風箏表演；國內風箏隊則有百箏齊放。

夜光特技、LED舞蹈 閃耀相約

除了白天的風箏展演，廿一日晚間，市公所也首度規劃結合LED天使翅膀的夜光舞蹈，由舞者揮動夜光天使翅膀光在廣場翩翩起舞，空中的夜光特技同步閃耀起飛，天上、地上兩相呼應，啟動一場炫麗奪目的夜光饗宴。廿九日的晚間，有川泰建設公司及思源煙火公司贊助施放焰火秀，讓苗市夜空也絢爛。

苗栗市公所表示，活動期間每天開放卅名「報紙風箏DIY體驗」回味古早年代樂趣；凡購買價值二百元美食消費券可兌換紀念風箏，每天限量五百個，消費券可於客家美食攤位使用。

另外，今年已邁入第十七年的南庄山水節，將於廿八、廿九日登場。南庄鄉農會總幹事陳乾安指出，活動兩天，在南庄老街水汴頭舉辦農特產品展促銷，目前正值甜柿、大閘蟹及酸菜產季，秋遊南庄正是時候；廿九日的路跑更結合公益，透過捐款、義賣等方式籌募經費協助華山基金會南庄愛心天使站復站，吸引二千多人報名。