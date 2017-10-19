〈北部〉全運會手作8獎盃 漂流木雕刻

2017-10-19

雕塑家黃增添 費時3個月

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕一○六年全運會即將在十月廿一日開幕，今年的獎盃不但很有「味道」，更充滿主辦單位宜蘭的在地特色，宜蘭雕塑家黃增添以漂流木打造八座獎盃，將頒給前八名的縣市，木頭香結合運動選手力與美的身形，相當吸睛。

宜蘭高中退休美術老師黃增添為今年宜蘭縣主辦的全運會刻出八座木雕獎盃，將頒發給全運會前八名的縣市，黃增添說，這些獎盃都是使用羅東林管處提供的漂流木製作而成，屬於台灣扁柏，費時約三個月，平均每件需要一個禮拜的雕刻時間。

8賽項造型 頒給前8名縣市

八座獎盃分別以不同的運動做為發想，黃增添表示，他以韻律體操、跨欄、鐵餅、足球、徑賽、標槍、籃球和排球運動為雛型，分別命名為律動百合看好台灣、超越、釋放、剛毅、堅持、瞄準、對決和信心，雕刻過程中最困難的，就是如何呈現出體育選手的力與美，相當耗費心力。

黃增添表示，獎盃高度約在五十公分左右，最高的則是第一名的總統獎盃，高達六十二公分，以韻律體操的優美姿態和潔白芬香的百合為構想，背後更有一面台灣圖案，同時展現俐落身形和運動員百折不饒的毅力，象徵台灣人民突破自我、無畏無懼的精神。

黃增添說，會選擇以韻律體操來呈現總統獎盃，是因為現在台灣總統是女性，希望以韻律體操的柔和線條來展現女性角色，同時也展現出台灣的特色。

宜蘭縣政府教育處指出，黃增添長期從事木雕、泥塑和版畫創作，透過他長繭的雙手，刻出最動人的作品，木雕的姿態和神情讓人感受到作品的溫度，邀請他來為全運會打造獎盃，希望讓藝術和運動結合，讓選手帶回最具宜蘭特色的獎盃。