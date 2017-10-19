〈北部〉後龍殯葬區有條件啟用 苗縣府挨轟

2017-10-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮「福祿壽殯葬園區」，動工五年來爭議不斷，縣議員羅貴星等人組成的議會調查小組針對園區土地使用、排水瑕疵等爭議展開調查。但羅貴星指出，調查小組才於五日做出結論，要求縣府暫緩核發使用執照，縣府卻於十三日公告，准許有條件啟用，他痛批縣府帶頭違法，不排除送交監察院追究縣府疏失責任。

縣府：請示中央同意 無偷跑放水

縣府秘書長陳彬山表示，該案已針對可能牴觸「殯葬管理條例」及「促進民間參與公共建設法」的部分，向內政部及財政部請示，經同意後才會有條件准許啟用。對於羅貴星研擬移送監察院，表示尊重議員職權。

縣府民政處長彭基山也說，縣府全程按照殯葬自治條例審核，絕無「偷跑」放水，目前業者已於二期開發取得土地使用權，縣府必須依法准許啟用，但有附加條件，要求業者必須一年內提出水保、環評計畫，若未通過縣府仍保有撤銷權。他強調，縣府不能因外界批評就阻擋民間業者的合法申請，否則是嚴重傷害公權力。

羅貴星表示，殯葬園區動工以來， 他屢接獲陳情，指排水工程設置不佳，致每逢大雨皆造成附近淹水，另外也爆出業者在尚未取得經營許可，就已私下販售塔位等問題。

羅貴星說，調查小組於五日才與縣府相關人員開會，會中要求民政處須針對業者違法販售塔位依法懲處，並請工商發展處確認有無變更興建位置，後續還將擇期會同民政處、水利處、消防局等進行現場會勘，因此決議建請縣府暫緩核發啟用執照。

苗栗縣「福祿壽殯葬園區」，是縣府採BOO方式鼓勵民間投資興建的殯葬園區 ，一○一年三月動工，目前一期已完工，有殯儀館、納骨塔及火化爐等設施，但迄今未能正式啟用。

對此，福祿壽園區公司董事長林睿紳則表示，因為人在國外，並不清楚此事，暫時不作回應。