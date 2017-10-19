〈北部〉大溪、復興污水處理 市府再投入26億

2017-10-19

已規劃37億推動多項工程

〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園市政府規劃投入卅七億元改善大溪、復興區的污水處理建設，市長鄭文燦昨天視察大溪水資源回收中心的污水處理設施時強調，後續還要再增加廿六億元經費，推動大溪非都市計畫區月眉里用戶接管等工程，讓大漢溪的水質更好，確保新北與桃園居民的用水健康。

大漢溪的石門水庫後池堰到下游鳶山堰河段，是新北市板新給水廠、桃園市大湳淨水廠的取水來源，鄭文燦說，市府已規劃了卅七億元的經費，推動大溪、石門地區的用戶接管工程，以及員樹林、埔頂等地污水處理與排水工程等，目前多在施工中。

埔頂污水下水道12年後完工

鄭文燦昨天前往大溪區水資源回收中心聽取相關建設的簡報，他強調，各項工程都在預定進度內，其中「埔頂計畫區污水下水道系統BOT計畫」花費的時間最長，預計於十二年後完工。

市府將再投入廿六億元經費，推動後續的污水處理相關建設，鄭文燦說，相關建設包括大溪非都市計畫區的月眉里等地區用戶接管，擴建大溪水資源回收中心的污水處理設施，推動順時埔地區的污水處理、員樹林排水第二期水質改善工程，還有石門水庫集水區周邊的百吉、巴陵、小烏來等地污水處理設施，希望全面做好大溪與復興地區的生態、水質、水源等保護工作，讓市民有好水可用。