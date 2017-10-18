〈北部〉YouBike進駐楊梅 3租賃站啟用

2017-10-18

〔記者李容萍／楊梅報導〕市府自去年二月啟用首批公共自行車租賃系統（YouBike）後，累計已突破七百萬人次使用，周轉率全國最高，楊梅區首批在楊梅火車站（前站）、楊梅國中、楊明國中三地建置公共自行車租賃站，昨天同步啟用，提供約一○○輛公共自行車；市長鄭文燦表示，今年底前全市將完成一八○個公共自行車租賃站的建置，十三個行政區中，尚無租賃站的觀音、新屋兩區都會完成設站，僅餘復興區因地勢陡峭、環境較不適合而未設站。

楊梅區 將再增6處租賃站

鄭文燦指出，楊梅區後續會在中山親水公園、楊明公園、楊梅行政園區、天成醫院、四維公園、埔心火車站等六處持續建置公共自行車租賃站，讓楊梅的市民也可以使用公共自行車服務，打造更好的生活圈與生活品質。

鄭文燦說，桃園升格後開始推動YouBike公共自行車，也深獲市民支持，全市迄昨已建置一五八個租賃站、三九五○輛公共自行車，今年底前全市會完成一八○個租賃站、四七○○輛公共自行車的建置，預計一○八年底全市會有三二○站、八○○○輛公共自行車供市民使用。

配合明年桃園地景藝術節將在楊梅富岡舉辦，交通局、文化局也將在富岡地區尋找適合的地點增設租賃站，初步規劃設置於富岡火車站、民生池、市立圖書館富岡分館等處，以完善公共自行車網絡。

另外，為了鼓勵民眾使用環保綠色運輸工具，公共自行車租賃由市府補助前卅分鐘使用費，且本月間於分別的十一天騎乘YouBike者，還可參加超商中杯拿鐵、知名冰淇淋迷你杯的抽獎。

北北桃 三地借停免調度費

交通局副局長張新福提醒民眾，YouBike現行費率仍維持使用兩小時內每卅分鐘十元，二至四小時每卅分鐘廿元；超過四小時以上每卅分鐘四十元。而在桃園、台北、新北市三地之間借停均免調度費，但從桃園騎到新竹市、台中市、彰化縣則需支付調度費，費用從六百元至八百一十五元不等。