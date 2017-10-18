〈中部〉市府不發滅鼠藥 農友怨成本增加

2017-10-18

友善環境 市府建議用捕鼠籠

〔記者歐素美／台中報導〕防治野鼠投放滅鼠餌劑，容易造成石虎、貓、蛇類等掠食者中毒，市府農業局為了友善環境，今年不再統一採購及發放滅鼠藥，籲請農友多多利用捕鼠籠、設置巢箱、豎立棲架等物理及生物防治法；農會表示，市府友善環境的方向沒錯，應加強宣導，並逐步協助或補助農友以其他方式防治野鼠，而不是斷然取消發放滅鼠藥。

農業局表示，防治野鼠除了投放滅鼠餌劑的化學防治法之外；還可以使用捕鼠籠或黏鼠板等物理防治法；或設置巢箱、豎立棲架，吸引猛禽如黑翅鳶、東方草鴞、鳳頭蒼鷹、領角鴞等棲息，或於密閉溫室、倉庫養貓，透過掠食者捕食野鼠等生物防治方式，降低野鼠的密度。

由於滅鼠餌劑含抗凝血劑成分，野鼠食用後，三至十天會內出血而逐漸步入死亡，期間若被猛禽類或石虎、貓、蛇等捕捉，恐間接造成貓、蛇等中毒，甚至死亡。而且根據台灣猛禽研究會等研究，施放滅鼠藥區域，鼠類數量一開始雖明顯減少，但隨即回升變得更多；且多數猛禽體內皆含滅鼠藥，顯示滅鼠藥對猛禽類的危害甚大。

農委會動植物防疫檢疫局自前年起即停辦全國滅鼠週，並於去年取消滅鼠藥補助，市府配合中央及生態友善政策，決定今年度不再統一採購及發放滅鼠藥，每年約可節省五百多萬元經費，也呼籲農友多採用物理及生物防治法滅鼠。

農會︰方向沒錯 應加強宣導

多位農會總幹事肯定市府友善環境的方向沒錯，但認為鼠疫是大環境的問題，農友用藥習慣未改變，市府斷然停止發放滅鼠藥，農友成本增加，肯定反彈，建議加強宣導並協助或補助農友改以其他方式防治野鼠。

沙鹿區西勢里長蔡坤地種植約卅甲地瓜，他表示，地瓜、花生等最怕老鼠，市府不再發放滅鼠藥，對農友影響很大，尤其目前耕作者多為老農，放置捕鼠器可能造成老農不慎受傷，用物理或生物方式滅鼠不切實際，農友還是一樣會自行買藥滅鼠，每甲地約需兩千元費用，問題並未解決。