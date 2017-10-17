〈南部〉美濃、田寮12農地 推動綠色保育標章

2017-10-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局今年首選美濃、田寮區十二處農地，發現環頸雉、大冠鷲等十種保育類物種，推動綠色保育標章明年上路，可望成為全國通過最多保育類物種的農地，讓產業結合生態，發展高雄特色農業。

農業局推動美濃「里山」，吸引保育水雉於野蓮田覓食，打響「水雉野蓮」知名度，近來更挑選美濃區十一處農地、田寮區一處農地，總面積大約六公頃，發現十種保育類物種，推動綠色保育標章，透過友善耕作，與生態共存。

尤以美濃型農胡惠玲通過有機認證，種植紅龍果、有機彩色蘿蔔，田間發現保育白鼻心、貓頭鷹等；緣夢園自然生態蔬果園以自然農法，保育猛禽大冠鷲、食蟹獴出沒；蕭達龍友善耕作番茄及地瓜，部分田區提供鳥類棲息，發現保育環頸雉等，令人嘖嘖稱奇。

值得一提的是，美濃龍肚國小以食農教育聞名，全校師生合力耕作四分水稻田，讓學童親自下田體驗，更融入學校課程，除了為學童午餐加菜，售米收入作為學童畢旅基金，校方去年成立穀東會，吸引民眾入股受歡迎，今年爭取綠色保育標章，成為唯一的公部門單位。

發現保育類物種達十種

農業局植生科長葉坤松表示，全國通過綠色保育標章總面積二六三公頃，發現保育類物種三十六種，高市首推面積約六公頃，將於明年六月上路，發現保育類物種達十種，凸顯生態資源豐富，深具環境指標意義，未來將擴大到甲仙區，結合一日農夫活動，讓農村與生態共存，達到自給自足生活。