〈台北都會〉與趙藤雄見面幾次 柯文哲允諾公布

2017-10-17

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲昨到議會專案報告提到大巨蛋案，議員不斷詢問柯是否與遠雄董事長趙藤雄碰過面，柯文哲坦承曾有一次與趙藤雄、遠雄副總經理蔡宗易在府內碰面，並非外傳他與市長室主任蔡壁如去找趙，而當被追問是否有錄音檔或會議紀錄，柯說沒有，挨批黑箱作業。議員也指，根據過去報導，柯與趙碰面至少有兩次，怎麼會連見幾次面都說不清楚，建議應將見面時間公布；對此，柯承諾可以做到。

無會議紀錄 議員批柯公開透明不如馬

柯文哲回應，他與趙藤雄碰面時，身邊沒有副市長及都發局長林洲民，並稱與趙見面時把林口合宜宅、桃園八德合宜宅等趙所涉及的弊案念一遍便離開。議員童仲彥詢問柯文哲是否能提供與趙藤雄會面的會議紀錄，柯原說能提供，隨後又改口無紀錄。議員戴錫欽再問，當年馬、趙有錄音檔和會議紀錄，柯卻拿不出來，「那你公開透明比不上馬英九！」

另外，據傳大巨蛋將在明年十月，也就是市長大選前完工，柯文哲鄭重否認，稱不清楚為何有時間點。議員李慶鋒向柯文哲說明，是體育局移樹i-Voting簡報時提到，並要求柯及市府高層表態不會施壓都市設計審議會、環境影響評估委員會，柯對此表示承諾。

明年10月完工？ 遠雄︰是舊版報告

遠雄發言人楊舜欽澄清，外傳的十月完工是去年十二月提給大巨蛋籌備處的舊版報告，九月卅日完工則是先行報備施工完工時間；即使大巨蛋今天復工，最順利也需要十八個月才能蓋完，也就是後年年中，對於柯文哲是否在與趙藤雄會面時數落趙，楊則說那場會面他不在場，無法回應。

截至目前，趙藤雄與市府高層至少有四次會面。一○四年一月廿一日，趙藤雄與柯討論大巨蛋是否興建地下道至國父紀念館；一○四年五月廿日，趙與副市長鄧家基、前市府顧問洪智坤會面，爆出「一身酒氣」事件；一○五年七月廿八日趙與鄧談七項工安標準；以及一○五年八月中旬趙柯會談大巨蛋，市府高層指，柯數落趙即為最後一次會議。