〈台北都會〉鶯歌-台北兩線直達公車 試辦3個月

2017-10-17

〔記者張安蕎／新北報導〕人口約十萬人的鶯歌區，沒有公車直達台北市，居民反映爭取，市府與台北客運合作，昨起試辦兩條跳蛙式的公車新路線，分別從鶯歌火車站開往松山機場、中正紀念堂，首班車抵達台北市僅約四十分鐘車程，與搭乘火車的時間相當，省去轉乘的不便，讓鶯歌通勤族多了新選擇。

鶯歌的市區公車原本僅有四條路線，通勤範圍小又不敷民眾需求，多數鶯歌居民選擇搭乘火車到台北市，但鶯歌火車站不停自強號，交通尖峰時段經常擁擠不堪，經市議員蘇有仁等人爭取，市府交通局與台北客運合作，昨起試辦為期三個月的直達公車。

蘇有仁說，雖然新闢這兩線公車，一天來回僅六班車次，卻是鶯歌區有史以來第一次有公車直達台北市，這是台鐵尚未增加班次、捷運三鶯線尚未完工以前，暫時紓解鶯歌對外交通問題的方法。

途經高速公路 僅限坐票

昨通車首日，許多鶯歌居民搶先搭，到中正紀念堂的首班車，一下子就坐滿四十二人，開往松山機場的首班車也是三十二人滿座，抵達捷運西門站只需四十分鐘，因為途經高速公路，僅限坐票，不用再人擠人，沿途可以補眠、看書，讓學生、上班族大讚方便。

「鶯歌火車站—中正紀念堂」路線從鶯歌火車站發車，沿途停靠中鶯、陶瓷博物館，經國道抵達台北市萬華火車站、聯合醫院和平院區、捷運西門站、捷運中正紀念堂站，上午發車時間分別是六點五十分、七點十分，回程的一班車是傍晚六點從捷運西門站發車。

「鶯歌火車站—松山機場」路線從鶯歌火車站發車，沿途停靠中鶯、陶瓷博物館，經國道抵達台北市民權、復興路口，民權、敦化路口、捷運松山機場，乘客可在民權復興路口轉乘捷運文湖線的中山國中站，上午兩班車發車時間是六點四十五分及七點，回程的一班車是傍晚六點由松山機場返回鶯歌。

採3段票計價 例假日停駛

台北客運總經理李建文說，這兩條路線公車均採三段票計價，例假日停駛，若成效良好會繼續辦理並增加班次，十一月將推出指定座位的月票，供乘客對號入座，慶祝兩條路線通車，通車起三天內贈送限量發行的一卡通卡片，送完為止。