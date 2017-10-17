〈中部〉首都減壓、區域治理 台中拚升級

2017-10-17

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍昨在市議會進行施政報告指出，台中城市區域格局逐步成形，由台中做為中心都市，擴大至中台灣整個區域經濟體，透過首都減壓、強化區域治理，讓台中實力升級，透過各項國際活動讓全世界聚焦中台灣。

林佳龍表示，台中人口數躍居第二大城，加上區域計畫獲得內政部通過，以及前瞻基礎建設軌道運輸「全壘打」等三大利多，形成中都蛋黃區，台中與彰化、南投及苗栗互補夥伴關係更加緊密，擴大至中台灣整個區域經濟體。

他又說，中央開始正視中都崛起的趨勢，從前瞻基礎建設到二○一八台中花博均積極支援，中台灣若能掌握區域運籌能力，透過首都減壓、強化區域治理，讓台中實力升級，進一步建構出中台灣完整的區域發展藍圖，躍升世界城市。

林佳龍指出，三井集團OUTLET PARK落腳台中港，預計明年底完工試營運；打造水湳智慧城，建構國家漫畫博物館及中台灣電影中心，以及中台灣影視基地，並持續支持影視產業到台中拍片。

他強調，前瞻基礎也已納入大台中山手線、成功追分線雙軌化、捷運藍線與捷運綠線延伸彰化等四案，捷運綠線明年將試運轉，持續推動大台中一二三建設，搭配大眾運輸導向的發展模式，串連各大生活圈，讓資源的分配均衡。