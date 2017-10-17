〈中部〉頭社大排划船 南投縣府︰應申請

2017-10-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭頭社活盆地農村近來興起在區域大排水溝的划船休閒活動，水圳上欣賞田園風光與生態成為一大亮點，惟卻遭指該活動並未經過申請，有違法之虞，對此，縣府工務處表示，業者在提出申請前，不應再繼續經營。

縣府工務處指出，依據排水管理辦法，區域排水不能經營划船活動，將要求業者不能再營業，並會在現場加強勸導，否則不排除設置禁止告示牌。

但工務處也強調，頭社大排在地方仍具有農村觀光休閒發展潛力，若業者能提出申請，縣府會研議輔導作為，或可透過自治條例等方式配套經營，讓地方觀光發展與排水設施能有適當的多元應用，呼籲業者應主動申請。

推展划船活動的頭社村長黃順昱則說，早期頭社就有發展過划船，但因後來未能持續才沒落，會發展划船是為了農村觀光發展，若未來划船活動成熟，還能轉為公共化，作為服務社區的資源，惟現行法規卻缺乏明確規範，樂見縣府以開放的態度看待划船休閒活動，將進一步與縣府溝通。

縣府觀光處則表示，頭社划船地點畢竟是在區域排水的公共水域，相關的安全性與水道範圍應有明確規範，在安全無虞與市場可接受下，是能研議划船可行性，惟活動也需考量水質是否適合，以及與周邊環境的結合度，若能找到平衡點就有發展機會。

地方則有民眾持反對意見，認為公共水域不應作為私人划船休閒，且水道環境與周邊生態已維持平衡，若出現划船等人為干擾，恐不利生態永續，相關單位應更謹慎思考。