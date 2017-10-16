〈南部〉高屏溪原水濁度飆 800戶減壓、停水

2017-10-16

水車送水 今晚恢復供水

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市受颱風外圍環流影響，昨天最大日雨量突破三百毫米，造成高屏溪原水濁度飆高達三萬六千NTU，影響仁武等二區六里八百戶停水、減壓供水，水公司緊急調度供水，先以水車支援送水，預計今晚恢復正常供水。

市府水利局表示，高市一連二天下起間歇性豪雨，大多集中在高雄、台東交界山區，最大日雨量是桃源區三百一十八毫米，反觀平地雨量不多，山區雨勢昨天中午明顯趨緩，平地則已恢復放晴，但天氣仍不穩定，民眾仍須注意安全。

高屏溪昨流量超過三千cms（噸／秒），原水濁度一度飆高達三萬六千NTU，以致坪頂給水廠減壓供水三十萬噸，造成大社區保安、大社、嘉誠里及仁武區考潭、文武、仁福里高地停水、減壓供水，總計影響八百戶用水，水公司已急調水量轉供中，先行以水車支援送水。

由於大高雄民生用水仰賴高屏溪，每日需要一百二十五萬噸，水公司過去大多調度南化水庫原水因應，近來因南台灣水情吃緊，提前採取抗旱措施，為保留南化水庫原水，一度未支援高雄民生用水，不料卻出現供水危機，水公司報告南水局後，昨重啟南化聯通管通水。

水公司也緊急從台南自來水廠調度清水十萬噸南下支援高雄，阿公店水庫出水十萬噸、澄清湖廠增量支援，另啟用伏流水、地下水供水五十萬噸，加上原水前處理十八萬噸，以替補高屏溪水量。

水公司呼籲民眾儲水備用

水公司指出，颱風豪雨導致原水濁度高，淨水場已加強戒備，但近來氣候不穩定，呼籲民眾儲水備用，並配合節約用水，如有供水問題可打一九一○。