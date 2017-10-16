〈台北都會〉新北土石阻路搶通 台鐵平溪線今復駛

2017-10-16

〔記者俞肇福、張安蕎／綜合報導〕北台灣連日大雨，新北市萬里區、瑞芳區、汐止區都發生小規模土石流，台二線的一線車道被土石佔據，昨晚清運後搶通；此外，台鐵平溪線因部分路段路基流失暫停行駛，台鐵表示，今天早上搶修後通車。

昨天中午在萬里區舊台二線、基隆市往萬里區約三百公尺處，整片土石滑落後佔據車道，所幸當時沒有人、車經過，坍落面積約十坪，萬里區長謝文祥接獲警方通知，聯繫廠商用怪手冒雨清運，昨天傍晚恢復通車。

受大雨影響，瑞芳區台二線七十六．三公里（員山子分洪出水口處附近）往台北方向，昨天下午四點半發生邊坡落石，長約七公尺、寬約四公尺、高約四公尺，坍落的土石佔據一線車道，瑞芳警分局派員引導交通，公路總局基隆段在晚間車流量較少時展開清運，預計今天凌晨完成雙向雙線通車。

台鐵平溪支線從嶺腳到菁桐段發現路基流失，平溪線暫時停駛，預估今天早上搶通。

汐止區也出現土石滑落災情，水源路二段一一○巷因泥沙堵塞排水溝，造成民宅淹水到腳踝，昨天施打鋼軌樁避免災害擴大，並出動機具開挖泥沙；另汐止區東勢街研究苑社區後方的山坡地，坍方面積約三個籃球場大，導致社區下方擋土牆地基外露，已有四戶十二人撤離，若坍方面積增加，撤離範圍將擴大，市府已在山坡地兩側覆蓋防水帆布。

另外，烏來南勢溪十四日凌晨水位超過警戒，水利署第十河川局吊放太空包封堵覽勝大橋，以免洪水淹入烏來老街，昨日雨勢稍緩，河水水位下降，十河局已吊走太空包，覽勝大橋恢復通行。