〈北部〉漂流木堆蘭陽溪口 暫勿撿拾

2017-10-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕連下多日豪雨，宜蘭山區道路多處坍方、落石，經工程單位搶修，蘇花公路上午解除封閉，開放雙向通行；台七線九三．四公里（牛鬥橋路段）及台七甲線九．七公里、一．九公里處，昨傍晚前也陸續搶通。

豪雨氾濫成災，蘭陽溪出海口兩岸出現大量漂流木堆積，林務局羅東林管處及縣府前往勘查、註記，並派遣機具進行打撈，保護珍貴林木。

不過，十四日下午三時許，有民眾冒風雨到五結沙灘撿拾漂流木，警方獲報前往盤查，在五結鄉季水路一帶將嫌疑車輛攔停，當場發現車上有剛撿來的扁柏一塊及紅檜兩塊，總重約一七○公斤，市價約五萬元，依違反森林法及刑法竊盜罪嫌移送法辦。

羅東林管處指出，因漂流木屬國有財產，非公告時間不可擅自撿拾，民眾須等林管處人員清理過後，確認安全無虞才能依法公告開放，呼籲民眾勿擅自檢取，以免觸法。

豪雨也造成冬山鄉、五結鄉、羅東鎮、壯圍、礁溪等部分地區出現積淹水情況，宜蘭縣環保局說，宜蘭縣多處傳出淹水災情，災後一周是防治登革熱關鍵期，民眾災後應迅速清理環境，以防病媒蚊孳生。

環保局強調，若民眾發現居家附近有髒亂點或垃圾賭塞排水設施，可立即向當地清潔隊反映，或撥打環保局報案專線 （03-9907733），環保局會儘速派員處理。