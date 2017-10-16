〈北部〉礁溪2消防役男 1個月2度救護車接生

2017-10-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府消防局礁溪分隊在風雨中為救護車上的一名孕婦接生，其中消防役男李碩斌、曾柏翔更在一個月內為2名孕婦接生，他們說，聽到嬰兒的哭聲真的好感動。

十月十四日晚上九點四十分，宜蘭豪雨不斷，礁溪鄉一名孕婦將臨盆，緊急向消防隊求助，消防員孫卓偉和替代役男李碩斌、曾柏翔馬上出動；前往醫院途中，孕婦表示想要抓著東西，李碩斌為安撫孕婦的情緒，趕緊伸手讓孕婦抓著，出發後二、三分鐘，孕婦突然喊說覺得小孩快生出來，負責開車的孫卓偉趕緊將救護車停在路邊，確認孕婦狀況，此時發現嬰兒的頭已經外露，就在一瞬間，嬰兒迫不及待冒出頭來，孫卓偉趕緊接住。

孫卓偉表示，查看嬰兒沒有臍帶繞頸，並為他暢通呼吸道，聽到小男生的宏亮哭聲後，大家才放心，將嬰兒以保溫鋁箔包裹，交到媽媽懷裡，接著馬上開著救護車火速前往醫院。

孫卓偉才剛擔任消防員十個月，就遇到接生的救護工作，他說，能親手幫忙接生孩子，真的感受到擔任消防員的意義。

巧合的是，消防役男李碩斌和曾柏翔九月廿一日才跟消防員黃哲聖在救護車上為另一名孕婦接生，黃哲聖說，當時卅七歲的孕婦與家人正要出門前往醫院，走在路邊小孩頭就露出來，他們戰戰兢兢將孕婦送上救護車，孩子隨後順利出生，他擔任消防四年來才遇到，學弟們真的很幸運。

擔任消防替代役近六個月的李碩斌說，救護工作往往都是遇到傷患，能連續看到兩個新生命誕生，真的很感動，尤其聽到嬰兒強而有力的哭聲時，真的很開心。曾柏翔則表示，遇到小生命的到來，讓他對消防工作感動又熱血。