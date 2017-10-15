〈南部〉囂張中國漁船 20多艘侵澎湖南方四島

2017-10-15

趁卡努颱風海象惡劣 大舉越界

〔記者劉禹慶、邱俊福／綜合報導〕近來引發各界爭議的東西吉廊道完全禁漁區議題，尚未取得共識之際，卻傳出二十多艘中國漁船昨趁卡努颱風與東北季風帶來共伴效應海象惡劣下，大舉越界侵入南方四島海域；澎湖縣議員陳慧玲建議增加駐島國家警察隊人力。

海巡派遣大型巡護船及巡防艦

對此海巡署表示，已訂定「東北季風期間金門、馬祖、澎湖海域勤務部署計畫」，依據往年執勤經驗，調派大型艦船及一百噸巡防艇強化離島海域取締越界中國漁船的力道，其中澎湖的南方四島海域部分，已派遣大型巡護船及巡防艦輪流支援，有效取締越界中國漁船作業，確保海洋資源永續發展。

另外，澎湖隊澎湖艦及一百噸巡防艇，也依海域治安及海象狀況，適時調整勤務部署，確保海上勤務能量充足，有效遏阻中國漁船越界作業。

警艇冒險趕往 早已不見蹤影

海洋國家公園管理處昨在澎湖生活博物館舉行「看見澎湖南方四島」影片發表會，由於倡議列入完全禁漁區的東西吉廊道為現今最熱門話題，而南方四島也是台灣海洋種源庫預定地，卻傳出二十餘艘中國漁船出沒當地海域，因此引發外界矚目；中國漁船大舉越界侵入南方四島海域，經國家公園警察隊小隊長蕭再泉通報澎湖海巡隊後，警艇冒著惡劣風浪趕往，但中國漁船卻早已不見蹤影。

由於南方四島距離馬公約一．五小時航程，加上海象轉差更加耗時，出動海巡警艇不僅危險，又有點鞭長莫及，縣議員陳慧玲昨在影片首映會中，直接向海洋國家公園管理處處長洪啟源建議，希望增加駐島國家警察隊人力，並加強船艇設備，現行小艇無法應付冬季東北季風帶來的惡浪，還有因人力輪替問題，夜間未派員執勤，也容易成為不肖漁船覬覦目標，恐將破壞台灣的海洋物種。

洪啟源表示，針對中國漁船越界，感謝海巡署冒著惡劣風浪派艇支援驅離，至於駐島人力及配備升級等問題，將帶回營建署報告；另外，新近東西吉廊道設立完全禁漁區的爭議，也已與澎湖縣政府、海洋公民基金會等單位協商，也將向營建署報告核定後，逐步擬定相關推動計畫，一年內可看見台灣海洋物種成果。