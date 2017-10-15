〈南部〉枋寮保安宮 國寶級廟宇修復完工

2017-10-15

打造廟宇建築技藝文物館

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉保安宮舊廟斥資千餘萬元修復，昨天以嶄新樣貌面呈現，負責修復的建築師林世超指出，為保留完整且工法可貴的防水層，採「抽樑換柱」不掀屋頂方式修復，未來將打造成「傳統廟宇建築技藝文物館」。

為保留完整 採抽樑換柱法

林世超表示，為保留廟頂日式防水水泥層，採「抽樑換柱」工法修復，大樑必須在完全不動到屋頂前提下抽換，過程中撐、提固定屋頂最為困難；另寺廟裝飾的「剪黏」，廟內以鐵絲紮骨架，再以灰泥塑造雛形，然後剪下破碎瓷片或碗片貼黏，「剪黏」手法細緻，部分稍微整理就光麗如昔，別具匠心。

縣定古蹟 斥資千餘萬修復

主祀保生大帝的北勢寮保安宮是地方信仰中心，因捨不得拆除舊廟，九十五年廟方發起「千人拉繩移廟」活動，將舊廟拉移八十公尺到現地，文資審議並定舊廟為縣定古蹟，去年縣府耗資千餘萬元動工修復，昨天峻工，縣長潘孟安、文化處長吳錦發、鄉長盧文信和與保安宮董事長沈枝忠拉下「峻工大喜」綵球。

吳錦發指出，該廟重現舊有形貌，包括廟體、屋頂剪黏等都完成修復，配合保安宮「放白鶴」習俗，將進一步打造成「傳統廟宇建築技藝文物館」。

林世超指出，保安宮舊廟創立於乾隆年間，廟宇經歷多次遷徙改建，目前舊廟古蹟本體為日治時期昭和二年（一九二七年）所建，採用「對場」製作，前殿大木匠師是漳州派陳己堂，鑿花師是黃龜理，後殿大木匠師為泉州派鄭振成，鑿花師是楊秀興，廟頂方形藻井則由雙方團隊合作雕飾，漳泉兩派互相激盪、良性競爭，造就這座國寶級廟宇殿堂。